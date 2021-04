iCulture Vandaag: dit was donderdag 29 april 2021

Om je op weg te helpen met de pre-order van morgen hebben we wat handige artikelen voor je. Zo hebben we tips voor pre-orderen van Apple-producten en als je nog twijfelt welk model je moet bestellen, dan hebben we ook een vernieuwde Mac-vergelijking en twee artikelen waar in we de iPad Pro 2021 tegenover de grootste kanshebbers gezet. Maar we duiken ook nog even in de kwartaalcijfers van eerder deze week en hebben de 10 hoogtepunten voor je op een rijtje gezet. Dat en meer vandaag op iCulture!



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Bekijk hier de beste tips voor pre-orderen van Apple-producten, zodat jij als eerste aan de beurt bent.

Accessoires en devices

Apps

Apps om pakketjes te volgen zijn er genoeg, maar wij hebben de beste voor je opgesnord.

En deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

​ Procreate (€10,99, + IAP , iOS 13.2+) - Procreate 5.2 laat je tekenen in 3D, waarna je je creatie kunt bekijken in augmented reality.

, iOS 13.2+) - Procreate 5.2 laat je tekenen in 3D, waarna je je creatie kunt bekijken in augmented reality. Schiphol Amsterdam Airport (gratis, iPhone, iOS 13.5+) - Nu met druktemeter voor Schiphol.