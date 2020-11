De PostNL-app heeft een tweetal widgets gekregen. Daarmee kan je direct vanaf het beginscherm zien hoe laat je pakketje geleverd wordt. Dat is vooral handig nu online bestellen steeds meer de standaard is en de grote kortingsacties eraan komen.

PostNL met widgets: zie wanneer je pakketje komt

Met de PostNL-app kun je je pakketjes volgen, zodat je weet hoe laat de postbezorger voor de deur staat. Maar het was daarvoor wel nodig om de app te openen of om meldingen te ontvangen met de meest up-to-date info. Dankzij de nieuwe widgets van PostNL is dat niet meer nodig.



De PostNL-app heeft twee verschillende widgets: een kleine vierkante en een brede rechthoekige widget. Er is helaas (nog) geen derde extra grote widget. Zowel de kleine als de iets grotere widget tonen je eerstvolgende levering, plus nog een knop naar eventuele extra leveringen. Het maakt dus niet uit welke widget je kiest, want in beide gevallen zie je alleen de verwachte aflevertijd voor één bestelling.

In de widget zie je de status van je pakket met een icoontje van een busje, de naam van je bestelling en de geplande levertijd. Tik je op de widget, dan bekijk je meer specifieke informatie van de bestelling in de PostNL-app. Heb je geen bestellingen, dan toont de widget de tekst “Geen pakketjes naar je onderweg”.

Het is voor het eerst dat de PostNL-app een eigen widget heeft. Hoewel widgets al lange tijd voor de iPhone bestaan, was dit voorheen nooit beschikbaar. Je kan de widget zowel in het widgetoverzicht als op je beginscherm zetten. Wat ook handig is, is om de widget in een slimme stapel te zetten. In onze tip over het instellen van widgets op iPhone en iPad lees je er alles over.

Bekijk ook Widgets instellen op de iPhone voor een snelle blik op informatie Op je iPhone en iPad kun je widgets instellen. Deze geven je een snelle blik op de stand van zaken. We leggen uit hoe je deze instelt in iOS 13 en ouder, maar ook in iOS 14.

De widget komt ongetwijfeld van pas tijdens Singles Day en Black Friday, twee grote kortingsacties van webshops in november. In onze artikelen lees je alvast enkele deals.

Krijg je ook bestellingen van andere postbezorgers dan PostNL? Twee goede apps waarmee je dat ook kan volgen zijn Deliveries (link) en Parcel (link). Deze apps hebben ook widgets die je op het beginscherm kan zetten. Pakketjes van PostNL volgen kan ook gewoon met deze apps.