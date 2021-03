Normaal kost TomTom Go €12,99 per jaar voor gebruik door één persoon. Wil je voortaan met het hele gezin gebruik maken van de navigatie-app, dan moet je overstappen naar de duurdere versie. Die kost €19,99 per jaar. TomTom heeft dus niet de functie Delen met Gezin zomaar ingeschakeld, maar vraagt er extra geld voor. Bij twee gezinsleden kan het al de moeite zijn. Het is een nieuwe functie in de nu verschenen update 2.5.



Of het de moeite is, zal per gezin verschillend zijn. Nu er zoveel gratis oplossingen voor navigatie zijn, waaronder Google Maps en Apple’s eigen Kaarten-app, vragen wij ons af of jij nog voor navigatie betaalt. In de poll hieronder kun je aangeven of dat zo is, en zo ja: waarom.

Lees je dit artikel via onze app? Je kunt de poll dan invullen via deze link.

Mocht je de navigatiesoftware van TomTom niet continu nodig hebben, dan kun je ook per maand afsluiten. De app is ook al geschikt gemaakt voor de dashboard-weergave van CarPlay.

In versie 2.5 van TomTom Go vind je nog meer vernieuwingen. Zo kun je nu zoeken naar POI-categorieën, dus categorieën voor interessante plaatsen zoals tankstations, restaurants, parkeerplaatsen en dergelijke. Verder ondersteunt de TomTom Go-app nu Siri-shortcuts voor favorieten en contactpersonen. Je kunt dan met weinig moeite zelf een paar spraakcommando’s aanmaken, zoals navigeren naar je ouders of beste vriend(in).