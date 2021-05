De iPad Pro 2021 is over-the-air te updaten via 5G. Bij de iPhone 12-serie was het al mogelijk om via 5G de software bij te werken. Op de iPad kan het nu ook.

iPadOS updaten via 5G

Dat blijkt uit een supportdocument van Apple, dat het gebruik van 5G op de iPad Pro 2021 beschrijft. Er staat ook bij welke varianten van 5G-icoontjes je in de statusbalk kunt zien. In een gebied waar 5G-dekking is krijg je een icoon ‘5G’ als het beschikbaar is en als jouw databundel het ondersteunt. Je kunt in sommige regio’s ook een 5G+ of een 5G UW-icoontje te zien krijgen, voor een verbinding op hogere frequenties. Dit is echtr maar in een beperkt aantal gebieden beschikbaar, waaronder de VS.



Internetten en apps installeren kan uiteraard via 5G, als je de nieuwste iPad Pro 2021 hebt en als jouw provider het aanbiedt op jouw databundel. Met de optie ‘Allow More Data on 5G’ kun je aangeven dat het snelle netwerk voor meer taken wordt gebruikt, zoals FaceTime-videogesprekken in hogere kwaliteit, maar ook het updaten van iPadOS via 5G. Heb je een onbeperkte databundel, dan kan dit standaard zijn ingeschakeld voor sommige gebruikers. Dit is afhankelijk van de provider. Het heeft dus zin om even te kijken en het eventueel handmatig in te schakelen.

Apple biedt je ook de mogelijkheid om – net als op de iPhone 12-serie – te kiezen voor Databesparingsmodus. In dit geval worden automatische updates en achtergrondtaken gepauzeerd totdat je weer op WiFi zit. Kies je standaard dan wisselt Apple automatisch de snelheid van de verbinding.

Mocht je bang zijn dat dit te snel je accu leegtrekt, dan kun je ook zorgen dat 5G automatisch wordt in- en uitgeschakeld op basis van locatie of andere factoren. Je doet dit door een persoonlijke automatisering in de Opdrachten-app aan te maken.

De iPad Pro 2021 is sinds een paar dagen officieel te koop. Je moet dan uiteraard wel de versie met 5G-functie hebben, waar je een toeslag voor betaalt.