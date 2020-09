Het heeft er alle schijn van dat Apple dit najaar de iPad Air 2020 presenteert. De huidige derde generatie iPad Air verscheen in maart vorig jaar en slaat een brug tussen de standaard-iPad en de duurdere iPad Pro. Het model is dan ook voor veel mensen interessant, zeker als je de wat meer geavanceerde functies wil zonder de prijs van de iPad Pro te hoeven betalen. Dit nieuwe concept van de iPad Air 4 laat zien hoe de nieuwste versie eruit kan zien.



iPad Air 4 concept toont het ontwerp

Het concept toont de hoekige en strakke randen die je van de huidige-iPad Pro modellen gewend bent. Het lijkt er dan ook op dat Apple het ontwerp van de 11-inch iPad Pro 2018 gepakt heeft, maar dan in de vorm van de iPad Air. Het zou niet voor het eerst zijn dat Apple zoiets doet: de huidige iPad Air 2019 is qua ontwerp en formaat nagenoeg gelijk met de iPad Pro 2017. Het verschil is dat de iPad Air 4 mogelijk wel in goud komt, terwijl de iPad Pro alleen in spacegrijs en zilver verkrijgbaar is.

Andere opvallende verschillen is het ontbreken van een LED-flitser bij de camera. Op de iPad vinden we de flitsers alleen op de pro-modellen, dus het lijkt onwaarschijnlijk dat Apple dit nu ook naar de iPad Air brengt. Volgens geruchten en een gelekte handleiding van de iPad Air 4, krijgt dit model geen Face ID. In plaats daarvan zit de Touch ID-sensor in de powerknop verwerkt. Daarom laat dit concept ook een iets grotere knop zien, die gemaakt is van glimmend materiaal zoals bij de huidige Touch ID-knop in iPhones.

Andere verbeteringen ten opzichte van de huidige iPad Air zijn de Smart Connector aan de achterkant (voor het Magic Keyboard en Smart Keyboard Folio) en mogelijk de overstap naar USB-C. Het is mogelijk dat Apple deze nieuwe iPad Air 2020 nog deze maand aankondigt.