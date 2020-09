Apple gaat mega-windpark bouwen in Denemarken

Apple is van plan om de twee grootste windturbines ter wereld neer te zetten in de Deense plaats Esbjerg. Daarnaast wordt voortaan meer milieuvriendelijke energie opgewekt in Duitsland, op weg naar nieuwe milieudoelen voor 2030.

Deens windpark

Apple gaat investeren in de bouw van twee grote windturbines op het vasteland. Het gaat om 200 meter hoge turbines die 62 gigawatt-uur per jaar moeten gaan produceren. Dit is genoeg om 20.000 gezinnen van energie te voorzien. Het zal tevens worden gebruikt als proef voor krachtige offshore windturbines, dus buiten de kust. Apple gaat de turbines die in Esbjerg staan gebruiken om het Apple-datacenter in Viborg van energie te voorzien. Eventuele overtollige energie wordt teruggegeven aan het Deense energienet.



Apple kondigde vorig jaar aan om in 2030 helemaal CO2-neutraal te opereren, voor alle bedrijfsonderdelen, ook de productie. De meeste activiteiten worden al aangedreven voor 100 procent hernieuwbare energie en zijn CO2-neutraal. Maar ook de producten die Apple verkoopt moeten in 2030 geen enkele impact op het klimaat hebben. Daarvoor zullen alle Europese toeleveranciers moeten overstappen op hernieuwbare energie.

Ook het Duitse Varta heeft deze week beloofd om de Apple-productie over te schakelen naar 100 procent hernieuwbare energie. Andere Duitse toeleveranciers zoals Henkel en Tesa doen ook mee, terwijl het Nederlandse DSM Engineering Materials, het Belgische Solvay en het Zwitserse STMicroelectronics eveneens van de partij zijn.

De aankondiging dat toeleveraranciers naar 100% hernieuwbare energie moeten overstappen werd in juli al aangekondigd. Apple maakte twee jaar geleden trots bekend dat eigen kantoren en andere eigen bedrijfsonderdelen in 43 landen op 100% schone energie draaien. Vorig jaar bleek dat steeds meer leveranciers op schone energie draaien, maar Apple gaat nu een stap verder. De streefdatum van 2030 geldt voor alle leveranciers, van de fabrieken die iPhone-chips maken tot aan batterijen voor je AirPods, alles moet CO2-neutraal worden geproduceerd.

Lees het persbericht als je meer wilt weten over het project in Viborg!