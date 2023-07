Geeft Messi alle andere spelers het nakijken?

Messi te zien met MLS Season Pass

De komst van Lionel Messi moet nieuwe kijkers naar de MLS trekken. Apple investeerde zelfs extra om de deal met Inter Miami mogelijk te maken. Naast de miljoenen aan salaris en andere extra’s die hij krijgt, zal hij ook een percentage van de MSL Season Pass-abonnementen ontvangen. Dit is uniek in de voetbalhistorie. Verder gaat Apple extra reclame maken voor Messi’s komst naar Miami. Maar we zijn natuurlijk vooral benieuwd naar het balspel van de superster. Jij kunt het meebeleven als je de MLS Season Pass afsluit. Als Apple TV+ abonnee krijg je extra korting.



Behalve live wedstrijden, krijg je ook programma’s over de MLS te zien, zoals MLS Review, The Best of MLS en Club Profiles. Als je fan bent van de Amerikaanse voetbalcompetitie, is dit een kanaal voor jou.

De MLS Season Pass kost €14,99 per maand (of €12,99 per maand als je Apple TV+-abonnee bent). Hiermee kun je alle wedstrijden uit de Amerikaanse voetbalcompetitie zien, ook vanuit Nederland. De wedstrijden worden live uitgezonden en je kunt kijken op de Apple TV-app op je iPhone, iPad, Mac, smart-tv, PlayStation, Xbox en meer.

Het debuut van Messi in Miami

Messi zal tijdens een speciaal event genaamd ‘The Unveil’ officieel worden gepresenteerd aan het publiek. Dit is gratis te kijken voor alle Apple TV-abonnees. De volgende dag is er een training en de eerste wedstrijd volgt dan eind van de week.

Dit staat er gepland om de komst van Messi te vieren:

Maandag 17 juli 2:30 uur – Welkom Messi, ‘The Unveil’

Dinsdag 18 juli 14:45 uur – Training

Zaterdag 22 juli 1:00 uur – Eerste wedstrijd: Cruz Azul vs Miami

Ben je alleen benieuwd naar de eerste wedstrijden, dan kun je natuurlijk de MLS Season Pass ook voor een maand afsluiten. En daarnaast zal er bij Apple TV+ een vierdelige documentaire zijn over de carrière van ’the 🐐’.

Meer over de MLS Season Pass en andere Apple TV-kanalen lees je in onze round-up.