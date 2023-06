Sinds vorig jaar kun je dankzij Stage Manager de iPad koppelen aan een extern display en dit scherm ook echt als tweede scherm gebruiken. Daardoor werkt de iPad bijna net als een laptop. Maar er was echter nog wel een tekortkoming. De iPad gebruikt namelijk altijd zijn eigen ingebouwde camera tijdens videogesprekken, zelfs als het externe scherm een ingebouwde webcam heeft. Daar komt in 2023 met iPadOS 17 verandering in, maar Apple gaat zelfs een stukje verder.



iPad ondersteunt webcam in extern display vanaf iPadOS 17

Draait jouw iPad op iPadOS 17, dan wordt de webcam van je externe display automatisch actief tijdens het FaceTimen. Dit werkt voor alle modellen met ondersteuning voor externe schermen via Stage Manager, dus de iPads met M1-chip of nieuwer. Wil je een ander iPad-model met usb-c gebruiken en heb je geen extern display met een ingebouwde webcam, maar wel een usb-webcam? Deze kun je deze (eventueel met een adapter) ook aansluiten, zo ontdekte Stephen Robles. Dit werkt dus alleen op iPad met een usb-c-poort, net met een iPad met Lightning-aansluiting. Iedere doorsnee webcam is hiervoor geschikt.

Met de Mac kun je nu al een camera als Mac webcam gebruiken. Naast webcams kun je vanaf iPadOS 17 ook usb-microfoons aansluiten op de iPad. Dit werkt dan ook in apps zoals GarageBand. Hoewel de ingebouwde iPad-microfoon prima werkt, is het natuurlijk lang niet hetzelfde als een professioneel apparaat.

Kleine beperkingen voor externe webcams op de iPad

Op dit moment zijn er nog wat onduidelijkheden en beperkingen. Zo is het nog niet bekend of je gelijktijdig een webcam én een microfoon kunt aansluiten. We weten wel al dat de webcam-ondersteuning nog niet in iedere app werkt, dus ontwikkelaars moeten hier ondersteuning voor inbouwen. Dat kan met de AVFoundation API. Uit tweets van betatesters blijkt dat de webcams vooralsnog alleen in FaceTime werken en bijvoorbeeld niet op YouTube voor een livestream.

Een kleine beperking is dat je niet zelf kunt kiezen welke camera je wil gebruiken. Voor de meesten zal dat geen probleem zijn, want het is in veel gevallen logischer om de ingebouwde webcam van je externe display te gebruiken als deze gewoon op je bureau staat. Je gezicht is dan waarschijnlijk beter in beeld en vanuit een betere hoek. Bij gebruik van een externe losse camera moet je deze dus loskoppelen als je wil schakelen naar de ingebouwde iPad-camera. Tijdens het gebruik van een externe camera, kun je niet wisselen naar de buitenste camera van de iPad.

iPadOS 17 wordt op dit moment getest door ontwikkelaars. In het najaar wordt de update verwacht en kan iedereen met een geschikt iPadOS 17 toestel de update installeren. In de tussentijd kun je alvast op zoek naar een nieuwe webcam voor de iPad.