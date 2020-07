Neemt een reeds gedownloade iOS-update te veel ruimte in op je iPhone of iPad? Als de update wel gedownload is maar je deze nog niet wil installeren, dan kun je de download weer van je toestel verwijderen.

Je iPhone en iPad kunnen op de achtergrond automatisch een iOS-update downloaden. Dit kan handig zijn, zodat je de update zelf snel kunt installeren op een moment dat je hier de tijd voor hebt. Maar als je een toestel met beperkte opslagruimte hebt en helemaal nog niet wil updaten, kan het vervelend zijn dat er onnodig ruimte ingenomen wordt door de gedownloade iOS-update. In deze tip leggen we je uit hoe je deze weer kunt verwijderen.

Gedownloade iOS-update verwijderen

Een iOS-update is eenvoudig te herkennen. Zodra er een rood bolletje bij de Instellingen-app staat, is er een iOS-update beschikbaar. Vaak is zo’n update dan ook meteen automatisch gedownload. Om het cijfer 1 weg te krijgen, is het nodig om de update daadwerkelijk te installeren. Als je dat niet wil, maar wel iPhone-geheugen wilt vrijmaken, kun je op deze manier de update van je toestel verwijderen:

Open de Instellingen-app en kies voor Algemeen > iPhone-opslag. Zoek in de reeks aan apps het update-bestand. Deze wordt aangegeven met de naam van de update (bijvoorbeeld iOS 13.6) en het Instellingen-symbool. Tik hierop en bekijk hoeveel opslagruimte de update kost. Tik dan op Verwijder update.

De update wordt vervolgens van je toestel verwijderd, waardoor er extra iPhone-opslag vrijgemaakt wordt. Let er dus wel op dat het rode symbool op het Instellingen-icoon bij het verwijderen van de download niet weg is. Het toestel weet immers nog steeds dat er een iOS-update beschikbaar is.