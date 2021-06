In iOS 15, iPadOS 15 en macOS Monterey heeft Apple enkele verbeteringen voor iMessage en de Berichten-app gepland. Hierdoor is vooral het bekijken van gedeelde content een stuk makkelijker.

iMessage in iOS 15

Hoewel WhatsApp nog altijd de populairste chatapp van Nederland is, gebruiken veel Apple-liefhebbers ook onderling iMessage. De afgelopen jaren voegt Apple stapsgewijs nieuwe functies toe en dit jaar zet Apple opnieuw een paar kleine stappen om iMessage en de Berichten-app beter te maken. In iOS 15 krijgt iMessage een aantal handige nieuwe functies, al zijn het geen enorm grote verbeteringen zoals het verwijderen van berichten voor iedereen of het versturen van automatisch verdwijnende berichten.

#1 Gedeeld met jou

Een belangrijk onderdeel van iMessage in iOS 15 is de komst van Gedeeld met jou . Alles wat in gesprekken uitgewisseld wordt, denk aan foto’s, video’s, linkjes, muziek en meer, zie je ook terug in de bijbehorende app. Stuurt iemand jou een link in iMessage? Dan verschijnt hij ook op de startpagina in Safari . Deelt iemand foto’s van zijn vakantie? Dan zie je die ook terug in het Voor jou-tabblad in de Foto’s-app. iMessage werkt daardoor veel meer samen met andere standaardapps op de iPhone iPad en Mac

#2 Content vastpinnen

Je kent misschien al de functie om iMessage-chats vast te zetten, zodat deze altijd bovenaan je chatoverzicht staat. In iOS 15 kan je ook content binnen gesprekken vastzetten. Denk aan foto’s, links of bestanden. Het is daarmee vergelijkbaar als het markeren van berichten met een ster in WhatsApp. Het enige verschil is dat het in iMessage alleen werkt met gedeelde content en niet met gewone tekstberichtjes. In het detailscherm van een gesprek vind je alle vastgezette content bij elkaar.

#3 Chatten over gedeelde content

Je kan nu ook vanuit andere apps chatten via iMessages dankzij Gedeeld met jou. Als je bijvoorbeeld foto’s bekijkt in de Foto’s-app die via iMessage met jou gedeeld zijn, zie je aan een de profielfoto door wie de foto’s gedeeld zijn. Tik je hierop, dan kun je meteen vanuit de app waar je de content bekijkt chatten in iMessage. Je kunt dan bijvoorbeeld reageren op foto’s in de Foto’s-app of antwoorden op gedeelde link in Safari, zonder dat je hiervoor naar het gesprek in de Berichten-app hoeft te gaan.

#4 Fotocollectie bekijken

Als iemand jou in één keer een reeks van foto’s doorstuurt via iMessage, worden deze niet meer allemaal per stuk weergegeven. In plaats daarvan verschijnen ze in een stapel als een soort waaier in het gesprek. Je kunt dan naar links en rechts vegen om de verschillende foto’s te bekijken, maar je kan ook erop tikken om naar een apart scherm met alle foto’s te gaan. Dat ziet er een stuk overzichtelijker uit dan dat alle foto’s per stuk in volledig formaat in het gesprek weergegeven worden.

#5 Foto’s opslaan

Naast elke foto die in iMessage gedeeld wordt, zie je nu ook een downloadknop. Je kunt hiermee de foto direct vanuit het gesprek opslaan, zonder dat je door een heel menu moet gaan om de juiste optie te selecteren. Je tikt nu meteen op de downloadknop en bevestigt vervolgens dat je de foto wil toevoegen aan je iCloud-fotobibliotheek. De foto is dan meteen beschikbaar op al je andere apparaten.

#6 Focus en automatisch antwoord

Als je een Focus ingesteld hebt, een nieuwe functie voor niet storen in iOS 15, kun je ervoor kiezen dat jouw focusstatus wordt doorgegeven als iemand jou in iMessage een bericht stuurt. Je kan zelfs een automatisch antwoord instellen. Als het bericht toch belangrijk is, kan diegene dat aangeven. Het iMessage-bericht wordt dan alsnog verstuurd.