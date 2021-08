Google Maps gebruik je vooral om locaties te zoeken en routes te plannen. Maar je kunt er nog veel meer mee. Je checkt bijvoorbeeld de drukste tijden bij winkels, restaurants en musea of je bekijkt de contactinformatie van interessante locaties waar je naartoe wilt. Het is ook mogelijk om de bioscooptijden in Google Maps op te vragen. Zo werkt dat.

Bioscooptijden in Google Maps opvragen

Om de bioscooptijden in Google Maps te checken, doe je het volgende:

Open Google Maps op je iPhone of iPad. Zoek de bioscoop waarvan je de aanvangstijden wil bekijken. Veeg de informatiekaart omhoog. Tik op het kopje Aanvangstijden. Kies je dag en alle tijden voor de verschillende films verschijnen in beeld. Tik op een tijd om naar de mobiele site van de bioscoop te gaan en daar je kaartjes te kopen.

Het is niet mogelijk om een overzicht per film te zien. Je kan dus niet op één scherm zien hoe laat die ene film draait in verschillende bioscopen bij jou in de buurt. Ook ontbreekt op dit moment algemene informatie over de films en kun je geen trailers bekijken.

Om te checken welke bioscopen er bij jou in de buurt zijn, tik je in de zoekbalk simpelweg ‘bioscoop’ in. Google Maps toont dan automatisch de bioscopen die het dichtste bij zijn.

Deelnemende bioscopen in Google Maps

Niet van alle bioscopen in Nederland bekijk je de aanvangstijden. Van de grootste bioscoopketens zijn de starttijden wel te zien, zoals van Pathé, Kinepolis en Vue. Ook een aantal kleinere locaties tonen mogelijk de aanvangstijden van hun filmaanbod. Bij veel lokale filmhuizen waar je niet de standaard films ziet, moet je meestal naar de website gaan om te zien welke films wanneer draaien.

