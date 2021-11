Iedereen kent wel de 'Shot on iPhone' campagne. Apple benadrukt daarmee al jarenlang hoe makkelijk het is om met een iPhone mooie foto's te maken. Het idee ontstond zeven jaar geleden, spontaan.

Shot on iPhone: een geniale compagne

Apple’s marketingman Tor Myhren heeft op een reclame-event uitgelegd hoe de campagne ‘Shot on iPhone’ eigenlijk is ontstaan. Volgens Myhren is het begonnen als een belachelijk eenvoudig idee. Al sinds de jaren negentig van de vorige eeuw zijn er billboards van Apple in het straatbeeld te zien. Apple gebruikte ze ook voor de beroemde ‘Think Different’-campagne. Het blijkt een effectief medium, aldus Myhren, ook in het huidige tijdperk van snelle en tijdelijke digitale uitingen. Het staat stil, het beweegt niet en het gaat in tegen alle regels van de hedendaagse marketing. Toch kiest Apple er graag voor.



Apple zag dat mensen hun iPhone gebruikten om foto’s te maken en online te posten, voorzien van verschillende hashtags. Apple koos voor #ShotoniPhone om te benadrukken dat een foto met de iPhone werd gemaakt en dat bleek een schot in de roos. Gebruikers namen het over om te laten zien dat ze met een simpele camera toch een mooie foto kunnen maken.

Het idee bleek ook perfect voor billboards. Daar heb je beperkte ruimte voor tekst, maar een ‘Shot on iPhone’ past er altijd wel op en maakt meteen duidelijk dat de gigantisch opgeblazen foto die je ziet is gemaakt met een smartphone – en er tóch goed uitziet. En omdat het foto’s van gewone gebruikers zijn geeft dat ook nog een authentieker effect: dit is niet door een professionele fotograaf met een heel arsenaal aan lampen, flitsers en filters gemaakt, maar door een gebruiker zoals jij en ik met een smartphone op zak.

En het feit dat jouw zelfgemaakte foto zomaar op een billboard kan verschijnen als je de hashtag #ShotoniPhone gebruikt, haalt mensen over om de hashtag dan ook maar toe te voegen aan iPhone-foto’s waar ze trots op zijn. Kortom: simpel idee, groot effect. Of het ooit zo legendarisch zal worden als de ‘Think Different’-campagne? Dat kunnen we pas over een jaar of tien beoordelen, maar geniaal is de campagne wel.