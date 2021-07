Nintendo beloofde jaren geleden met enige regelmaat nieuwe games en apps voor iPhone, iPad en Android uit te brengen. Maar de laatste tijd is het behoorlijk stil en vandaag kondigt Nintendo zelfs aan dat één van de huidige mobiele games ermee stopt. Dr. Mario World is vanaf 1 november 2021 niet meer te spelen.



Dr. Mario World stopt per 1 november

Dr. Mario is een bekende puzzelreeks die in de vorm van Dr. Mario World in juli 2019 de overstap maakte naar iPhone, iPad en Android. In Dr. Mario World gebruik je gekleurde pillen om de gekleurde virussen in het speelveld uit te roeien. In tegenstelling tot voorgaande delen in de serie, verschijnen de pillen van onderen. Het is een soort variant op Tetris en Puzzle League. In Dr. Mario World maakten naast Mario ook andere doktoren hun intreden, zoals Toad, King Boo, Baby Wario en Dry Bowser. Onder Nintendo fans werd vaak lacherig gedaan over de opmerkelijke personages, zoals een opgestapelde toren Goomba’s met een doktersjas.

Op een speciale pagina en via een in-app melding is te lezen dat vanaf 1 november de game niet meer te spelen is. Dr. Mario World vereist een online verbinding, waardoor de makers de game op ieder moment kunnen stopzetten. Vanaf vandaag is het ook niet meer mogelijk om zogenaamde diamanten te kopen, die je kon gebruiken om extra voorwerpen te krijgen. Daarom geeft de game je tot 1 november maandelijkse login bonussen, waarmee je tot 140 diamanten kan krijgen. Ook komen alle doktoren nog een keer voorbij. Heb je ooit iets gekocht in de game, dan krijg je ook onbeperkt hartjes. Je kan de game daardoor ongelimiteerd blijven spelen.

Na 1 november komt er een speciale webpagina genaamd Dr. Mario World Memories, waarop je je speelgeschiedenis kan bekijken. Wil je dit niet, dan kan je ook via de instellingen in de app je opgeslagen gegevens verwijderen.

Volgens eerdere gegevens van SensorTower presteerde Dr. Mario World ook minder goed dan andere titels. Na het stopzetten van Dr. Mario World heeft Nintendo nog vier mobiele games beschikbaar: Super Mario Run, Animal Crossing: Pocket Camp, Mario Kart Tour en Fire Emblem Heroes. Vooral laatstgenoemde doet het goed. Later dit jaar komt Nintendo nog met een nieuwe AR-app met Pikmin in de hoofdrol.