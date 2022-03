Onlangs kwam iOS 15.4 beschikbaar, een update waar lang naar werd uitgekeken met tal van handige verbeteringen voor zowel je iPhone als iPad. Maar door de update blijken er toch nog wat problemen te zijn ontstaan. Daarom heeft Apple nu iOS 15.4.1 uitgebracht met buildnummer 19E258. Behalve bugfixes verwachten we ook dat Apple de beveiliging verder opgeschroefd heeft.

Geen update te zien?

Het kan soms even duren voordat jij de update op jouw toestel te zien krijgt. Dat heeft ermee te maken dat Apple deze updates gefaseerd uitrolt. Hoe dit zit lees je in dit artikel: Dit is waarom het langer duurt voordat iOS-updates automatisch geïnstalleerd worden

iOS 15.4.1 beschikbaar

Er zijn geen beta’s van iOS 15.4.1 geweest: Apple heeft de update meteen voor iedereen uitgebracht. Dat gebeurt vaker bij dergelijke updates, omdat er geen nieuwe functies getest moeten worden. Verwacht dan ook geen zichtbare veranderingen: iOS 15.4.1 draait alleen om bugfixes.

Apple heeft de volgende problemen opgelost:

Lost probleem op met snel leeglopen van de batterij in iOS 15.4.

Lost probleem op met Braille-apparaten, die vastliepen na het navigeren door tekst of het verschijnen van een melding.

Lost een probleem op met Made for iPhone-hoorapparaten die hun verbinding verloren in combinatie met sommige third party-apps.

Dit zijn de officiële releasenotes in het Engels (Nederlandse versie verderop):

This update includes the following bug fixes for your iPhone:

Battery may drain more quickly than expected after updating to iOS 15.4

Braille devices may become unresponsive while navigating text or displaying an alert

Made for iPhone hearing devices may lose connection within some third-party apps

Dit zijn de Nederlandse releasenotes, die heel wat minder informatief zijn:

iOS 15.4.1 bevat probleemoplossingen en beveiligingsupdates voor je iPhone en wordt aanbevolen voor alle gebruikers.

Informatie over de beveiligings­aspecten van software-updates van Apple vind je op deze pagina:

https://support.apple.com/kb/HT201222

Bij dergelijke updates is er vaak ook sprake van het dichten van beveiligingslekken. Zodra Apple haar pagina met beveiligingsupdates heeft bijgewerkt voor iOS 15.4.1, lees je dat ook hier.

Heb je iOS 15.4 nog niet geinstalleerd? Dan is nu het goede moment. Je profiteert dan meteen van alle nieuwe functies van iOS 15.4, waaronder nieuwe emoji, verbeteringen voor Face ID en ondersteuning voor Universal Control in iPadOS 15.4.

iOS 15.4.1 downloaden

Om iOS 15.4.1 te downloaden, doe je het volgende:

Ga op je iPhone naar Instellingen > Algemeen > Software-update. Wacht tot de update in beeld verschijnt. Tik op Download en installeer. Wacht tot je toestel opnieuw is opgestart en de installatie voltooid is.

Je kunt de update ook uitvoeren via iTunes of de Finder. Sluit daarvoor je iPhone of iPad met een kabel aan aan je Mac of pc en open iTunes of de Finder in macOS Catalina en nieuwer. Klik op je aangesloten apparaat en kies voor Zoek naar update. De update wordt vervolgens gedownload en daarna op je toestel geïnstalleerd.

Wil je geen beta’s meer ontvangen? Vergeet je niet af te melden voor het betaprogramma mocht je geen beta meer willen draaien.

