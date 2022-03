Er is flinke ophef ontstaan rondom het gebruik van VoiceOver in België. In iOS 15.4 blijkt de Vlaamse stem Ellen niet meer beschikbaar te zijn, vermoedelijk vanwege een bug. Eerder werd ook al de Vlaamse Siri-stem verwijderd.

Veel blinden en slechtzienden zijn op de iPhone en iPad afhankelijk van VoiceOver. Met VoiceOver wordt tekst op het scherm uitgesproken, zodat gebruikers met een visuele beperking toch hun toestel kunnen bedienen. Het is dan wel zo fijn dat de stem in dezelfde taal spreekt als de gebruiker en jarenlang ging dat voor Belgische gebruikers goed dankzij de Ellen-stem. Maar in iOS 15.4 is deze stem om onduidelijke redenen niet meer als VoiceOver-stem beschikbaar.



Vlaamse VoiceOver stem Ellen verdwenen

Sinds het verschijnen van iOS 15.4 eerder deze week, krijgen we op de iCulture-redactie meerdere klachten binnen van Belgische gebruikers. Wie naar de steminstellingen van VoiceOver gaat via Instellingen > Toegankelijkheid > VoiceOver > Spraak > Stem, ziet daar in iOS 15.4 nog wel onder het kopje Nederlands (België) de stem Ellen staan. Als de stem nog niet gedownload is, verschijnt hier een wolkje. Nadat je hierop tikt, wordt de stem gedownload. Maar het is helaas niet mogelijk om de stem uiteindelijk voor gebruik met VoiceOver in te stellen, ook niet als de regio van de iPhone op België staat.

Belgische gebruikers zijn daardoor afhankelijk van de Nederlandse stemmen van Siri, Xander en Claire. Hoewel deze stemmen de teksten ook goed kunnen uitspreken, kan dat voor Belgische gebruikers door de soms afwijkende uitspraak en het Vlaamse accent toch onhandig zijn. Helemaal als je voor het bedienen van je iPhone afhankelijk bent van VoiceOver. Gek genoeg is de stem nog wél beschikbaar in macOS Monterey 12.3.

Inmiddels is iCulture-lezer Marjolijn een petitie gestart, die op moment van schrijven 125 keer ondertekend is. In de petitie roepen gebruikers Apple op om de stem zo snel mogelijk weer terug te brengen. Wil je deze zelf ondertekenen, dan kan dat via deze pagina.

Vlaamse Siri-stem al eerder verdwenen

Vlak na de release van iOS 15 bleek dat de Vlaamse Siri-stem, die hetzelfde was als de Ellen VoiceOver-stem, ineens niet meer beschikbaar was. Dit leek een bewuste actie van Apple te zijn, omdat de Vlaamse Siri-stem ook helemaal niet meer als optie in iOS en iPadOS te vinden is. De afgelopen maanden hebben we meerdere klachten van Belgische gebruikers gekregen. iCulture-lezer Pascal nam over dit probleem contact op met Apple-support, waar hij te horen kreeg dat de stem Nederlands (België) uit iOS was verwijderd en dus bewust vervangen was door Nederlands (Nederland).

Waarom is de Vlaamse Siri- en VoiceOver-stem weg?

De grote vraag is waarom Apple de Belgisch-Nederlandse Siri- en VoiceOver-stem verwijderd heeft. Hoewel het bij Siri toch echt lijkt te gaan om een bewuste actie, vermoeden we dat het bij VoiceOver om een bug gaat. Zo is de stem nog wel in de interface van de iPhone en iPad te zien, maar gaat het selecteren niet meer goed. Ook het feit dat de stem nog wel op de Mac beschikbaar is, doet vermoeden dat er een fout in de software zit.

Helaas kunnen we op dit moment alleen maar speculeren waarom Apple deze wijzigingen wat betreft de Belgisch-Nederlandse Siri- en VoiceOver-stem genomen heeft. Het is mogelijk dat dit iets te maken heeft met de aanstaande release van de HomePod mini in Nederland en België. Apple heeft achter de schermen mogelijk gesleuteld aan de Nederlandse Siri-stem, zodat deze op de HomePod beter begrijpt wat je zegt. Vermoedelijk had Apple geen tijd of de middelen om deze zelfde aanpassingen te doen aan de Belgische stem, waardoor ze besloten hebben om de Vlaamse Siri-stem maar helemaal te verwijderen. Nu de release van de HomePod mini in Nederland en België aanstaande is, is de software helemaal klaar voor ondersteuning van de speaker. Mogelijk heeft Apple daarbij per ongeluk ook de Vlaamse VoiceOver-stem gedeactiveerd.

Mocht er binnenkort een software-update komen die dit probleem oplost, dan lees je dat uiteraard op iCulture.