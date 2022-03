MijnGegevens-app

De MijnGegevens-app brengt al jouw persoonlijke informatie bij elkaar. Het gaat hier om persoons- en familiegegevens, inkomen en alimentatie, woning en WOZ, diploma’s en geregistreerde voertuigen. Het gaat om alle informatie die bij de overheid over jou geregistreerd staat, inclusief welke auto’s er op je naam staan en wanneer je APK afloopt. Zo kun je op tijd een keuring inplannen of een nieuw paspoort aanvragen. De informatie is ook te raadplegen op de MijnOverheid-website, maar met de app wordt het net een stukje makkelijker. Voordat je je gegevens kunt zien moet je wel inloggen met DigiD en je hebt een MijnOverheid-account nodig. Als je wel eens de Berichtenbox van de overheid raadpleegt, heb je zo’n account.



Met deze app heb je alle persoonlijke gegevens altijd bij de hand. Nederlanders vanaf 14 jaar kunnen gebruik maken van de app, die beschikbaar is gesteld voor iOS en Android . De app geeft ook aan waar je moet zijn om gegevens te laten aanpassen. Doel van de apps is dat het kabinet de Nederlanders meer inzicht en regie wil geven over het gebruik van hun gegevens bij de overheid.

Je logt als volgt in:

Installeer de app en start ‘m op. Tik op Ja als je al een MijnOverheid-account hebt. Tik op Inloggen en de DigiD-app wordt geopend. Tik weer op Inloggen en voer je pincode in. Je wordt automatisch doorgestuurd naar de MijnGegevens-app en bent meteen ingelogd.

Persoonlijke gegevens van de overheid

De MijnGegevens-app is naast de Berichtenbox-app de tweede app van MijnOverheid. Om het te gebruiken moet er een geactiveerde DigiD-app op hetzelfde apparaat staan. Na het inloggen zie je een lijst met vijf opties: Identiteit, Financiën, Wonen, Vervoer en Onderwijs. De meest uitgebreide is Identiteit, waar je onder andere je persoonsgegevens vindt maar ook de gegevens van je partner, nationaliteit, paspoort en meer. Je kunt zelfs zien waar je in de loop van de jaren hebt gewoond. Je huidige woonplek vind je bij het onderdeel Wonen, waar je ook de WOZ-waarde aantreft en kunt zien hoe lang je al op hetzelfde adres woont.

Het tabblad Onderwijs is het minst uitgebreid, tenzij je een echte studiestapelaar bent. Hier staan de studies die je in de afgelopen jaren hebt gedaan. Mogelijk staan niet alle diploma’s erin, maar mocht er eentje missen dan vind je in de app instructies hoe je alsnog je diploma kunt achterhalen. Heb je geen voertuig zoals een auto of brommer, dan zal het tabblad Vervoer grotendeels leeg zijn.

Een voorgeschiedenis van de app vind je hier. Het persbericht dat de app er nu is werd uitgebracht door Logius.