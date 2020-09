Shazam is klaar voor iOS 14 en heeft twee handige nieuwe functies toegevoegd. Zo kun je nu via picture-in-picture muziek uit video's herkennen en is er een snelkoppeling om Shazam te activeren met een tik op de achterkant van je iPhone.

Zodra er een grote iOS-update klaar staat, weet je dat er veel appupdates uitkomen die gebruikmaken van de nieuwe functies. Eén van de apps die daar altijd als de kippen bij is, is Apple’s eigen Shazam. De nieuwste versie maakt het herkennen van muziek op twee manieren makkelijker. Zo kan je via een picture-in-picture video nu meteen muziek herkennen door Shazam te openen. Maar er is nog een andere extra handige functie.



Shazam in iOS 14

Vanaf iOS 14 werkt picture-in-picture ook op de iPhone, nadat de functie jaren geleden al naar de iPad kwam. Als je een video aan het kijken bent op je iDevice, bijvoorbeeld via Netflix of de TV-app, en de film of serie heeft een achtergrondmuziekje die je wel aan je muziekbibliotheek toe wil voegen, dan kan je daar Shazam voor gebruiken. Wissel naar de picture-in-picture stand en start Shazam. De app luistert naar de audio, terwijl jij gewoon verder kan kijken naar de video.

Een andere nieuwe verbetering die Shazam toegevoegd heeft, is ondersteuning voor de Tik op de achterkant-functie van iOS 14. Door bijvoorbeeld twee keer op de achterkant van je iPhone te tikken, start je Shazam en begint de app meteen met luisteren. Je moet hiervoor wel eerst een opdracht aanmaken in de Opdrachten-app. Open de Opdrachten-app, tik op het plusje en voer in de zoekfunctie Shazam in. Voeg deze taak toe en tik op Volgende. Geef de opdracht een naam (bijvoorbeeld Shazam) en sla de opdracht op.

Vervolgens ga je naar Instellingen > Toegankelijkheid > Aanraken > Tik op de achterkant. Kies voor dubbel of driemaal tikken en selecteer de toegevoegde Shazam-opdracht. Zodra je nu twee of drie keer met je vinger op de achterkant van je iPhone tikt, begint Shazam meteen met luisteren. Hou er rekening mee dat je wel een recentere iPhone nodig hebt om dit te kunnen gebruiken.