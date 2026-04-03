Er gaan geruchten rond over de mogelijke kleuren waarin de iPhone 18 (Pro) te koop zal zijn. We nemen de mogelijkheden met je door. En hoe betrouwbaar is het nieuws?

Het aanbod aan kleuren is een onderwerp waar altijd al vroeg geruchten over de ronde gaan. In dit artikel verzamelen we de nieuwste geruchten over de iPhone 18 (Pro) kleuren. Gaat Apple bij het gewone model weer voor speelse kleuren, terwijl de neutralere uitvoeringen gereserveerd blijven voor het Pro-model?

Update 3 april 2026: Nog steeds geen zwart model op het menu voor de iPhone 18 Pro? Volgens Instant Digital komt het Pro-model dit jaar net als de 17 Pro zonder zwarte uitvoering. Er wordt niet gezegd welke kleuren Apple dan wel heeft gekozen. Op dit moment is koffie, paars en bordeauxrood nog het nieuwste gerucht.

Voor de gewone iPhone 18, die in het voorjaar van 2027 wordt verwacht, zijn ook nieuwe geruchten. Fixed Focused Digital schrijft dat een nieuw setje kleuren de enige ‘designverandering’ is voor de iPhone 18. Ook hier wordt helaas niet genoemd welke kleuren dat dan zijn. Dat betekent dat er tot dusver geen geruchten zijn over de iPhone 18 kleuren.

Hieronder volgt ons oorspronkelijke artikel van 31 oktober 2025:

Koffie, paars en bordeauxrood voor de pro’s

Apple kiest normaliter voor neutralere kleuren voor de pro-modellen. Geen bont kleurpalet, want dat is gereserveerd voor de standaardmodellen. Bij de iPhone 17 Pro is het kleuraanbod vrij beperkt: zilver, donkerblauw en oranje. Er is geen zwarte variant. Als we het nieuwe gerucht mogen geloven, blijft dat volgend jaar ook het geval.

Volgens Digital Chat Station kiest Apple voor een koffiekleurig, een paars en een bordeauxrood model. Als dat klopt, zou het een interessante stap zijn. Apple koos niet eerder voor deze kleursoorten in een Pro-model, behalve de donkerpaarse iPhone 14 Pro.

Houd in het achterhoofd dat dit gerucht wel erg vroeg voor de aankondiging komt. We nemen dit dan ook met een redelijke korrel zout. De kleuropties zijn wel logisch voor Apple, maar doorgaans horen we pas dichter bij de aankondiging meer over de kleuren. Hoe waarheidsgetrouw het is, moet dus blijken.

Welke kleur krijgt de gewone iPhone 18?

Op dit moment zijn er nog geen concrete aanwijzingen voor de kleuropties bij het standaardmodel. Als Apple de traditie voortzet, komt de iPhone 18 in meer soorten kleuren die allemaal wat speelser ogen. Zodra er meer boven tafel komt, lees je er natuurlijk over bij iCulture.