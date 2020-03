We zijn al sinds de komst van de iPhone gewend aan dezelfde rasterweergave van apps, maar daar komt mogelijk dit jaar verandering in met de lijstweergave. Hoe kan die lijstweergave eruit zien? Dit concept laat het ons zien.

Eerder kon je op iCulture al lezen over het gerucht dat Apple in iOS 14 een lijstweergave voor apps toevoegt. Hoewel we nog geen beelden hebben, blijkt uit de code van een gelekte interne versie van de aankomende update dat je de lijst op allerlei manieren kan filteren. Denk aan een lijst met alleen maar apps met meldingen of op basis van de apps die je recent gebruikt hebt. Maar hoe gaat dit eruit zien? Een ontwerper heeft er een concept van gemaakt.



Concept van nieuwe lijstweergave in iOS 14

De Italiaanse website iSpazio heeft het ontwerp gemaakt. Het design van dit concept heeft wat weg van het Berichtencentrum, maar dan met grote appicoontjes onder elkaar. De apps staan in dit concept gesorteerd op basis van recent gebruikt als op basis van het aantal meldingen per app. Via de knop bovenaan kun je filteren. Terugkeren naar de vertrouwde indeling kan via de knop rechtsboven.

Bij de filteroptie met recent gebruikte apps lees je ook extra informatie over de app. Zo zie je bijvoorbeeld bij de Woning-app dat je niet thuis bent en snel de lichten uit kan zetten. Bij de Agenda-app zie je meteen je eerstvolgende afspraak en bij Instellingen zie je of er een nieuwe software-update voor je klaar staat.

Of de lijstweergave er echt gaat komen, is nog maar de vraag. Hoewel het erop lijkt dat Apple hier voor iOS 14 aan werkt, kan de functie altijd nog geschrapt of uitgesteld worden. In ieder geval geeft dit concept een aardig beeld van hoe dit eruit kan gaan zien. Zie jij zo’n lijstweergave wel zitten of hou je het liever op het standaard beginscherm? Laat het ons weten in de reacties.

Lees ook ons grote iOS 14-overzicht, waarin we alle verwachtingen voor aankomende functies en meer voor je op een rijtje gezet hebben. De update wordt naar verwachting in juni aangekondigd, al dan niet tijdens de WWDC via een eenvoudigere livestream vanwege het coronavirus.