Nespresso heeft een nieuwe koffiemachine laten ontwikkelen, waar geen knoppen meer op zitten. Alle intelligentie zit in de machine zelf en in de bijbehorende iPhone-app, waarmee je alles regelt.

O by Nespresso

We hebben in het verleden wel eens een review van de Prodigio-koffiemachine gepubliceerd, die helemaal te bedienen is met een app. Om heel eerlijk te zijn: de nieuwigheid was er snel vanaf. Als je bij de koffiemachine staat, kost het minder moeite om op een knop te drukken, dan om je iPhone te pakken, de app te openen en door een paar schermen te bladeren. Bij de gloednieuwe ‘O by Nespresso’ is dat helemaal niet meer nodig. Deze koffiemachine regelt alles zelf. Er zitten helemaal geen knoppen meer op en de paar dingen die je nog wel zelf kunt regelen, doe je via de app.



Vijf testmarkten, waaronder Nederland

Het gaat hier om een conceptmachine, die aanvankelijk nog maar op kleine schaal beschikbaar zal worden gesteld aan een testgroep. Het design van deze ‘O’ wijkt sterk af van wat we bij Nespresso gewend zijn. Vaak zijn de koffieapparaten strak van vorm, met chroom en veel zwart. Bij deze nieuwe machine heeft de koffiemaker gekozen voor rondere vormen, in samenwerking met designstudio NONOBJECT uit Los Angeles, dat bekend staat om vloeiende vormen. De O is geïnspireerd op een kiezelsteen, die in een rivier steeds verder wordt afgesleten en gladder wordt.

Het gaat overigens om een conceptmachine, die in vijf testmarkten tijdelijk verkrijgbaar zal zijn. Nederland is één van de testmarkten. Er worden 1.000 witte machines gemaakt voor een selecte groep testers.

Herkent koffiecapsules automatisch

Maar het gaat natuurlijk vooral om het koffiezetten zelf. De machine is zo ontworpen dat het extreem stil is. De echte vernieuwing zit ‘m echter in het feit dat O by Nespresso de koffiecapsules automatisch herkent op basis van kleur en materiaal. Op basis daarvan wordt een kopje koffie gezet ‘zoals het hoort’. Daarbij worden de parameters druk, stoom, temperatuur en pre-infusie afgestemd op de betreffende capsule. De overige interactie vindt plaats via de Nespresso-app. Je kunt daarin ook aanpassingen doen, als je bijvoorbeeld een sterker bakkie wilt.

Alleen originele capsules?

Dat alles automatisch gaat, betekent waarschijnlijk ook dat je in deze machine alleen originele Nespresso-cups kunt gebruiken. Nu het patent op de koffiecapsules van Nespresso is verlopen, is dat wellicht een bewuste keuze.

Op basis van de ‘test-and-learn’ fase zal worden gekeken hoe de technologie ook in toekomstige machines gebruikt kan worden. De app regelt onder andere de perfecte hoeveelheid water voor elke koffiesoort, zodra de capsule herkend is. Ook kun je via de app je koffiekennis vergroten en koffierecepten ontdekken.

Bij een apparaat dat zo prominent in je woonkamer of keuken staat, is de vraag ook in hoeverre het design aanspreekt. Nespresso spreekt van een ‘futuristische uitstraling’ en een ‘ultra moderne look’. Zelf zouden we echter liever de strakkere lijnen van de bestaande Nespresso-machines zien.