Apple-historie: de focus van Steve Jobs: ‘Je kunt maar drie dingen doen’

Er gaat een verhaal over Steve Jobs, dat hij de honderd belangrijkste medewerkers van het bedrijf uitnodigde in een zaaltje. Hij vroeg de groep om 10 dingen te noemen waar Apple prioriteit aan zou moeten geven. Iedereen wilde zijn idee op de lijst krijgen en Jobs schreef ze netjes op een whiteboard. Nadat iedereen het eindelijk eens was geworden over de lijst met de 10 belangrijkste items, streepte Jobs de onderste zeven weg. “We kunnen maar drie dingen doen”, aldus Jobs.





Dat principe kun je ook toepassen bij je eigen activiteiten. Veel mensen hebben het altijd druk-druk-druk, maar in feite zijn ze vooral druk met activiteiten waar ze zelf niet om hebben gevraagd: e-mailtjes, vergaderingen, chatberichten waarop je nog moet antwoorden. Jobs’ aanpak om prioriteiten te stellen is ook meermaals terug te vinden in de biografie die Walter Isaacson over hem schreef. Of Apple het principe anno 2020 nog steeds hanteert, is een vraagstuk waar je lang over kunt praten. Met tientallen varianten iPhones, iPads, Apple Watch-modellen met bijbehorende horlogebandjes en allerlei diensten lijkt het alsof Apple wel duizenden producten maakt. Maar tegelijk hebben ze ook één product dat absolute prioriteit krijgt en dat is de iPhone.

Focus

Toen Jobs in 1997 terugkeerde bij Apple maakten ze computers en allerlei randapparatuur. Er waren meer dan tien versies van de Macintosh. “Stop!” zou Jobs hebben geroepen tijdens een vergadering. “Dit is idioot!” Hij pakte een viltstift, liep op blote voeten naar een whiteboard en tekende een raster van twee bij twee. “Dit is wat we nodig hebben”, aldus Jobs. Bovenaan de twee kolommen stond ‘Consumer’ en ‘Pro’, bij de twee rijen schreef hij ‘Desktop’ en ‘Portable’. Het team moest vier geweldige producten maken, voor elk van de vier vakjes. Wat niet in de tabel paste, moest van de markt worden gehaald. Het zorgde ervoor dat Apple er weer bovenop kwam. “Beslissen wat je niet doet is net zo belangrijk als beslissen wat je wél doet”, vertelde Jobs later. “Dat geldt voor bedrijven, maar ook voor producten”.

Advies aan Google

Het was ook het advies dat Larry Page kreeg, mede-oprichter van Google, die Jobs vlak voor zijn dood opzocht. Ook al waren beide bedrijven concurrenten, Jobs wilde wel advies geven. “Zoek uit wat Google wil worden als het volwassen is”, adviseerde Jobs. “Het doet nu van alles. Wat zijn de vijf producten waar je op wil focussen? Stop met de rest, want het houdt je alleen maar op. Ze zorgen dat je een Microsoft wordt. Je zult producten maken die voldoende zijn, maar niet goed.” Het lijkt erop dat Page het advies van Jobs in de wind sloeg, maar dat blijkt toch niet het geval: Page gaf zijn medewerkers de opdracht om op een paar onderwerpen te focussen, waaronder Android en Google+. Dat Google+ geen succes werd, valt Jobs niet aan te rekenen.

