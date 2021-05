iCulture Vandaag: dit was maandag 24 mei 2021

Wat gebeurde er op Apple-gebied op maandag 24 mei 2021? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Voor ons is het misschien Tweede Pinksterdag, voor Apple is het gewoon weer een nieuwe werkdag en dus een ideaal moment om allemaal updates uit te brengen. Je kunt vandaag updaten naar iOS 14.6, iPadOS 14.6, tvOS 14.6, HomePod-update 14.6, watchOS 7.5 en macOS 11.4! Genoeg te doen dus, als je je devices weer helemaal bij de tijd wilt hebben. Ondertussen kun je op onze site lezen wat er allemaal nieuw is. Dat en meer lees je vandaag op iCulture.nl!



​ De Beats Studio Buds zijn nu ook bij de FCC gespot.

