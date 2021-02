Intel-benchmarks roepen vraagtekens op

Sinds apple’s M1-chip op de markt is, is meermaals bewezen dat ze veel beter preseteren en energiezuiniger zijn dan de bestaande Intel-chips. Maar Intel laat het er niet bij zitten. In een poging om twijfelaars te overtuigen heeft het bedrijf een reeks benchmarks naar buiten gebracht. Daaruit blijkt dat de 11e generatie Intel-processoren nog steeds beter presteren dan die van Apple. De keuze van de benchmarks is echter opmerkelijk: de chipmaker heeft ze zodanig gekozen dat Intel altijd wint.



‘M1-onvriendelijke benchmarks’

Dat mag uiteraard: een fabrikant kan zelf bepalen welke testresultaten ze extra voor het voetlicht brengen. Als de cijfers kloppen is er op zich ook niets mis mee. Alleen is de keuze van de benchmarks niet erg overtuigend.

Apple-commentator Jason Snell noemt de benchmarks ‘M1-onvriendelijk’. De gebruikte testplatforms zijn niet consistent, er worden gegevens weggelaten en het geheel maakt een wanhopige indruk, aldus Snell. “De hedendaagse M1-processor is een low-end chip voor low-end systemen, dus Intel heeft maar een kort moment om zichzelf in een goed daglicht te presenteren, voordat de krachtiger Apple Silicon Macs op de markt komen.”

Intel vergeleek een 13-inch MacBook Pro met M1-processor en 16GB geheugen met een eigen computer voorzien van Core i7-1185G7 met vier kernen, acht threads en een maximale kloksnelheid van 4,8GHz, ook voorzien van 16GB geheugen. Daarbij blijkt dat Intel’s chip hetzelfde of zelfs beter presteert dan die van Apple. Intel gebruikt daarvoor een eigen set benchmarks, die niet erg gangbaar zijn. Er werd gekeken naar WebXPRT 3 in Chrome, Microsoft Office 365 en AI-gebaseerde tools van Topaz Labs. Daarnaast werden meer gangbare tools voor benchmarks gebruikt, zoals HandBrake en Adobe Creative Cloud-apps.

Uiteraard blijkt Intel daarbij het beste te presteren. Het bedrijf zegt dat de chip een bijna 30% betere performance heeft dan de M1 en bijna 3x sneller is bij het bewerken van foto’s. Sommige functies zoals het exporteren ban een PDF in Office 365 gaan tot wel 2,3x sneller op een Intel-machine.

Bij de test met HandBrake bleek de hardwaregebaseerde transcoding van de M1 niet te zijn gebruikt, maar wel Intel’s QuickSync hardware-routines voor het testen op Windows. Intel kwam daardoor als winnaar uit de test. En bij de AI-test op basis van tools van Topaz Labs bleek Intel 6x sneller te presteren. De tools van Topaz Labs maken gebruik van de hardwareversnelling in Intel-processoren. In tests met Adobe Premiere was Intel 1,7x sneller en bij gebruik van Photoshop en Lightroom Classic was Intel 1,5x sneller. De M1-chip moest daarbij gebruik maken van Rosetta 2.

Voor de accutest schakelde Intel over naar een Acer Swift 5 notebook met Intel Core i7-1165G7, in plaats van de Core i7-1185G7 die ze voor de performancetest gebruikten. Apple beweert zelf dat de accu van een M1 MacBook Air 18 uur meegaat, terwijl dat in de test van Intel maar 10 uur en 12 minuten bleek te zijn. De Acer-laptop presteerde vrijwel hetzelfde met 10 uur en 6 minuten.

Verder beweert Intel dat de M1 faalde bij 8 van de 25 tests voor alledaagse handelingen, zoals het starten van een videoconferentie in Zoom en het overschakelen naar een agenda in Outlook. Het is onduidelijk waarom de testers dit niet voor elkaar kregen op de Mac.

Intel staat onder druk

De testresultaten hebben ook bij Windows-publicaties zoals PCWorld tot opgetrokken wenkbrauwen geleid. Hoewel een bedrijf zichzelf natuurlijk in een positief daglicht mag zetten, komt Intel’s presentatie nogal wanhopig over. Door obscure testprocedures te kiezen en alleen de gunstige resultaten te presenteren, komt het niet erg overtuigend over.

Intel staat onder druk nu Apple als klant is opgestapt en zelf processoren ontwerpt. Daarnaast rukt de concurrentie van AMD en Nvidia op, vooral op het gebied van AI.

