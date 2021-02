Anker laadstation voor Apple Watch

Het Anker-laadstation ligt voor iets meer dan 30 euro in de winkel en is daarmee een stuk goedkoper dan Apple’s eigen laadstation van 79 euro. Die is sinds de introductie in 2015 maar één keer lichtjes aangepast, maar in feite is alles hetzelfde gebleven. Het Anker-laadstation zal op termijn misschien ook in Nederland verkrijgbaar zijn, maar voorlopig moet je nog even de omweg via Duitsland nemen. Hij wordt binnen een week geleverd.



Compacter dan Apple’s oplaaddock

Het is geschikt voor alle modellen, vanaf de Series 0. Er zitten wat handigheidjes in. Zo kun je de 120 cm lange kabel gemakkelijk oprollen om te kunnen meenemen. Je kunt de kabel ook gedeeltelijk oprollen, als dat beter uitkomt op je bureau. Net als bij Apple’s dock kun je de puck uitklappen en weer inklappen. Zo kun je de nachtklokmodus gebruiken op je nachtkastje.

Anker heeft het laadstation zelf nog niet officieel aangekondigd, maar hij is al wel in de schappen bij Amazon gesignaleerd. De oplader is nog iets compacter dan die van Apple en heeft een diameter van 8 cm, terwijl die van Apple ruim 10 cm meet.

Geen adapter meegeleverd

Bij Anker is niet alleen de prijs lager, ook de aansluiting is nieuwer: deze maakt gebruik van USB-C en is dus aan te sluiten op je MacBook en de nieuwere Apple-stroomadapters. Je krijgt er geen adapter bij.

Zoek je een goedkope Apple Watch-dock of bureauhouder, let dan goed op of je de puck erbij krijgt. Soms zijn de houders heel goedkoop maar moet je zelf nog zorgen voor een puck en die kost bij Apple altijd 35 euro, ongeacht of je voor 30 cm of 1 meter kiest. Een puck met een iets langere kabel kost zelfs 45 euro. Bij de laaddock van Anker zit de oplader wel inbegrepen en bovendien is het MFi-goedgekeurd.