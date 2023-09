Met iOS 17.1 komen er weer nieuwe functies naar de iPhone en iPad, bijvoorbeeld in Apple Music. In dit artikel zetten we alle nieuwe functies van iOS 17.1 en de andere aankomende updates voor je op een rij.

Nieuwe functies in iOS 17.1

iOS 17 is pas een aantal weken oud of we blikken alweer vooruit op aankomende nieuwe functies. Nu de beta van iOS 17.1 getest wordt, hebben we al een idee welke nieuwe functies je binnenkort kan verwachten. In iOS 17.1 zitten functies die eerder waren uitgesteld, bijvoorbeeld met Apple Music en AirDrop. Op de Apple Watch vinden we met watchOS 10.1 ook een nieuwe functie, die we in dit artikel verder toelichten.

#1 Favorieten vervangen hartjes in Apple Music

Het hartjessysteem van Apple Music, waarmee je kan aangeven wat je leuk vindt, gaat op de schop. In plaats daarvan vind je nu bij elk nummer, album en afspeellijst een sterretje. Daarmee markeer je de content als favoriet. Het was al langer mogelijk om artiesten als favoriet te markeren, maar nu kan dat dus ook met nummers, albums en afspeellijsten. Op basis van je favoriete nummers, wordt er ook een afspeellijst gemaakt met deze favoriete nummers.

#2 Artwork voor je eigen afspeellijsten

Ook nieuw in Apple Music: bij het maken van een eigen afspeellijst, biedt de Muziek-app standaard wat artwork die je kan kiezen als hoes voor je afspeellijst. Daarin wordt de naam die je zelf gekozen hebt verwerkt. Er zijn acht verschillende afbeeldingen waar je uit kan kiezen, waarbij de kleur automatisch bepaald wordt op basis van de nummers en de titel van de afspeellijst. Je wijzigt dit door een afspeellijst te kiezen, te tikken op de knop rechtsboven, gevolgd door Wijzig. Veeg vervolgens naar links om een nieuwe hoes te kiezen.

#3 AirDrop als je van elkaar weg bent

AirDrop kreeg in iOS 17 al een flinke update, maar nog niet alle beloofde functies zitten er al in. AirDrop terwijl je bij elkaar weg bent is zo’n functie die later komt en nu in iOS 17.1 toegevoegd zal worden. Je kunt in de instellingen aangeven of je mobiele data wil gebruiken voor het afronden van de AirDrop-deling. Dat is vooral handig bij grote bestanden, waarbij het langer duurt voordat het bestand ontvangen is. Dankzij deze instelling hoef je dus niet meer bij elkaar te zijn.

#4 NameDrop op de Apple Watch met watchOS 10.1

Op de Apple Watch introduceert Apple met watchOS 10.1 NameDrop. Deze functie zit al op de iPhone en kan gebruikt worden om snel je contactgegevens uit te wisselen door twee iPhones bij elkaar te houden. Vanaf watchOS 10.1 en iOS 17.1 werkt dit ook met een Apple Watch of met twee Apple Watches onderling. Je hebt hiervoor wel een Apple Watch Series 7 of nieuwer, Apple Watch SE 2022 of Apple Watch Ultra voor nodig.

#5 Zaklamp in het Dynamic Island

Op de iPhone 15 Pro-modellen verschijnt momenteel al een icoontje van de zaklamp in het Dynamic Island als deze aan staat, maar in iOS 17.1 brengt Apple dit ook naar andere modellen. Dat betekent dat de iPhone 15 (Plus) en iPhone 14 Pro (Max) met iOS 17.1 ook een icoontje zien van de zaklamp zodra deze aan staat. Dit is vooral een extra waarschuwing als je per ongeluk de zaklamp aangedaan hebt, want dat kun je niet altijd goed zien vanaf de voorkant.

#6 Ondersteuning voor Nintendo 64-controller voor Nintendo Switch

Sinds iOS 16 worden de Nintendo Switch-controllers al ondersteund voor de iPhone en iPad (en ook voor andere Apple-apparaten), maar dat gold nog niet voor alle controllers. De draadloze Nintendo 64-controller die Nintendo exclusief voor Nintendo Switch Online-leden heeft, kun je vanaf iOS 17.1 ook met de iPhone en iPad gebruiken. Dit blijkt uit code van iOS 17.1. Eerder werd het al in een beta van visionOS toegevoegd.

#7 Wallpaper vergroten met druk op de knop

Als je een afbeelding gebruikt voor een nieuwe wallpaper, is er een nieuwe knop waarmee je deze afbeelding automatisch kan laten vergroten. Dat is vooral handig als de afbeelding eigenlijk niet groot genoeg is. Tijdens het bewerken tik je rechtsonder op de knop met de drie puntjes, gevolgd door de nieuwe knop Extend wallpaper (nog niet vertaald). Hij wordt dan passend gemaakt voor het scherm.

#8 Saldo en meer van rekening in Wallet-app (Verenigd Koninkrijk)

Voor gebruikers in het Verenigd Koninkrijk komt er een leuke nieuwe functie voor de Wallet-app in iOS 17.1. Gebruikers van sommige banken kunnen namelijk hun rekening, waarvan ze de pas al gebruiken voor Apple Pay, koppelen aan de Wallet-app. Daarmee verschijnt het saldo van de rekening rechtstreeks in de Wallet-app, inclusief laatste af- en bijschrijvingen. Dit is mogelijk dankzij het bankensysteem dat in het Verenigd Koninkrijk door alle banken gebruikt wordt. Of dit ook ooit in Nederland beschikbaar komt, is nog niet duidelijk. Het Verenigd Koninkrijk heeft in ieder geval de primeur.

iOS 17.1 is nu als beta beschikbaar voor testers. We verwachten dat de definitieve versie ergens in oktober beschikbaar komt, samen met watchOS 10.1, iPadOS 17.1, tvOS 17.1 en macOS Sonoma 14.1.