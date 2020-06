watchOS 6.2.6 is uitgebracht voor de Apple Watch. De update brengt vooral bugfixes en verbeterde beveiliging, maar we verwachten geen belangrijke nieuwe functies.

Apple heeft vandaag watchOS 6.2.6 uitgebracht, alweer de negende update sinds watchOS 6. Deze volgt een week na watchOS 6.2.5, waarin je onder andere nieuwe Pride-wijzerplaten vond. We nemen alle info omtrent watchOS 6.2.6 hier met je door.



watchOS 6.2.6 beschikbaar

Bij dergelijke kleine watchOS-updates is het altijd maar de vraag wat er precies opgelost en verbeterd is. Zo ook bij watchOS 6.2.6. Er is geen betatraject geweest van deze update, wat bij de voorgaande versie wel het geval was. Het lijkt dan ook vooral te gaan om bugfixes. Dat het om optimalisaties achter de schermen gaat, is in ieder geval duidelijk.

Apple spreekt in de releasenotes alleen over ‘verbeteringen en probleemoplossingen’. Mogelijk heeft Apple wel de beveiliging van de update verbeterd. Heb jij zelf iets ontdekt, laat dat dan weten in de reacties.

watchOS 6.2.6 downloaden

Om de update uit te voeren, doe je het volgende op de gekoppelde iPhone:

Ga naar Mijn Watch > Algemeen. Tik op Software-update en wacht tot de update is gedownload. Hang de Apple Watch aan de lader en wacht geduldig af tot de update is geïnstalleerd.

Terwijl de Apple Watch aan het updaten is, hou je de gekoppelde iPhone in de buurt om het updateproces niet te verstoren. Het updaten van de Apple Watch kan langer dan een uur duren, dus wees vooral geduldig. Zorg er in ieder geval voor dat de verbinding met de oplader niet verbroken wordt. Om de installatie af te ronden is het verplicht om de Apple Watch aan de lader te hangen, dus hou daar rekening mee.

Je kan ook direct updaten via de Apple Watch zelf:

Open de Instellingen-app op de Apple Watch. Ga naar Algemeen > Software-update. Wacht tot de Apple Watch gaat zoeken naar de update. Tik op Downloaden. Na het downloaden leg je de Apple Watch aan de oplader. Het installeren begint automatisch.

Lukt het installeren niet? Voor watchOS installatieproblemen, lees je ons bijbehorende artikel.

