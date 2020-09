Elk seizoen brengt Apple nieuwe Apple Watch-bandjes uit. Najaar 2020 is de keuze groter dan ooit, want er zijn bijna vijftig nieuwe horlogebandjes bij gekomen. Hier vind je een round-up van de belangrijkste vernieuwingen.

Nieuwe Apple Watch-bandjes voor najaar 2020

Apple heeft bij de aankondiging van de Apple Watch Series 6 maar liefst drie nieuwe modellen Apple Watch-bandjes aangekondigd. Twee daarvan zijn elastisch en zonder sluiting, terwijl er ook een nieuw type lederen bandje is. Maar ook publieksfavorieten als de Sport Loop kregen weer nieuwe kleuren, waardoor de keuze groter is dan ooit. Er zijn tot nu toe rond de 425 officiële Apple Watch-bandjes verschenen (voor wie het spoor kwijt is, is er deze poster).

Nieuw:





Solobandje (Solo Loop)

Het Solobandje is een nieuw model, dat sterk lijkt op het gewone sportbandje. Deze is echter gemaakt van siliconenrubber (in plaats van fluorelastomeer) en bestaat uit één stuk, zonder gesp of sluiting. Het is een rekbaar bandje dat flexibel en licht is. Er zijn 18 verschillende maten verkrijgbaar en je zult met een speciale papieren pashulp de juiste maat moeten bepalen. Let op dat dit bandje vanwege de maatvoering alleen geschikt is voor de Series 4 en nieuwer.

Kleuren:

Zwart

Wit

Donkermarineblauw

Gember

Cyprusgroen

Citrusroze

Rood

Prijs: 49 euro

Gevlochten Solobandje (Braided Solo Loop)

Dit bandje is erg knap gemaakt, van gevlochten materiaal. Het gaat om een rekbaar bandje, gemaakt van 16.000 vezels van gerecycled polyester, geweven met dun siliconendraad. Daardoor is het precies op maat. Dit bandje voelt prettig aan en is zweet- en waterbestendig. Let op dat dit bandje vanwege de maatvoering alleen geschikt is voor de Series 4 en nieuwer.

Kleuren:

Invernessgroen

Houtskool

Punchroze

Atlantisch blauw

Rood

Prijs: 99 euro

Leather Link

Een compleet nieuw bandje, gemaakt van leer en met een magnetische sluiting. Met dit bandje is Apple het meest voorzichtig, want er zijn bij de introductie maar vier kleuren verkrijgbaar. Het bandje is met de hand gemaakt van Roux Granada-leer uit Frankrijk en heeft een verborgen magnetische sluiting, met speciale flexibele magneetjes die ervoor zorgen dat alles netjes op z’n plek blijft.

Kleuren:

Baltisch blauw

California Poppy

Zadelbruin

Zwart

Prijs: 99 euro

Sportbandje in nieuwe kleuren

Ook bij het gewone sportbandje met sluiting zijn er weer genoeg nieuwe kleuren. Dit bandje is gemaakt van fluorelastomeer.

Kleuren:

Donkermarineblauw

Gember

Cyprusgroen

Citrusroze

Rood (nieuwe variant)

Prijs: 49 euro

Geweven sportbandje (Sport Loop)

Deze is in korte tijd uitgegroeid tot een favoriet, dankzij de badstofachtige textiel en het feit dat het klittenband makkelijk verstelbaar is. Dit seizoen kun je kiezen uit extra veel kleuren, want de complete line-up is vernieuwd qua kleuren. Zelfs (PRODUCT)RED kreeg een update.

Kleuren:

Pruimenpaars

Invernessgroen

Donkermarineblauw

Kumquat

Crème

Houtskool

Rood (nieuwe variant)

Prijs: 49 euro

Nike+ sportbandjes

Ook bij de Nike+ sportbandjes is er weer genoeg te kiezen. Bij de modellen met gaatjes is er nu onder andere een lichtgroene variant, maar wil je het wat rustiger hebben, dan vind je bij de modellen met klittenband weer wat nieuwe opties.

Kleuren:

Spruce Aura/Vapor Green (sportbandje)

Blue Black/Bright Mango (sportbandje)

Obsidian Mist/Zwart (sportbandje)

Spruce Aura (Sport Loop)

Purple Pulse (Sport Loop)

Obsidian Mist (Sport Loop)

Prijs: 49 euro (sportbandje) en 49 euro (Sport Loop)

Andere nieuwe Apple Watch-bandjes voor najaar 2020

Er zijn nog meer Apple Watch-bandjes verschenen voor het najaar. Zo kun je ook kiezen uit:

Leren bandje in duikersblauw (zie foto, alleen 44mm), 99 euro

Milanees bandje in goud en grafiet, 99 euro

Moderne gesp in citrusroze, granaatsteenrood en scharlakenrood (alleen 40mm), 99 euro

Diverse Hermès-bandjes in nieuwe kleuren (niet verkrijgbaar in Nederland), vanaf $339

Bij Hermès kun je nu onder andere kiezen uit: Fauve Barénia Leather Attelage Double Tour, Fauve Barénia Leather Attelage Single Tour, Rouge Piment Swift Leather Single Tour, Jaune Ambre Swift Leather Single Tour, Bambou Swift Leather Single Tour, Navy Swift Leather Single Tour, Anémone Swift Leather Single Tour en de Noir Swift Leather Single Tour Deployment Buckle. Over de laatstgenoemde werden wat grappen gemaakt op Twitter, aangezien de echter horlogekenner Deployant Clasp zegt.

