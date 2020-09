AppleCare+ dekt nu twee schadegevallen per jaar

Apple heeft de dekking van AppleCare+ uitgebreid. Je kunt nu twee schadegevallen per jaar claimen. Voorheen was het twee schadegevallen over de hele looptijd van 24 maanden. Ook heb je in de VS en Canada meer tijd om af te sluiten.

AppleCare+ is een soort verzekering, die ook dekking biedt voor schade die je zelf hebt veroorzaakt. Heb je bijvoorbeeld je iPhone laten vallen en is het scherm stuk, dan kun je dit onder de AppleCare+ dekking goedkoop laten herstellen. De nieuwe voorwaarden gelden voor de Mac, iPhone, iPad, Apple Watch, HomePod en iPod. Je kunt twee ongelukjes per 12 maanden laten herstellen, in plaats van twee ongelukjes in 24 maanden. Je kunt dit echter niet opsparen. Dus als je in het eerste jaar geen schade hebt gehad kun je in het tweede jaar niet vier schades claimen.



Het eigen risico verschilt per apparaat. Zo moet je bij de iPhone €29 betalen bij schade aan het scherm en €99 bij overige schades. Bij de MacBooks liggen de prijzen iets hoger.

Een andere aanpassing is dat je in de VS en Canada nu één jaar de tijd hebt om AppleCare+ aan te schaffen. Voorheen was dat 60 dagen en in Europese landen geldt dat nog steeds. In de VS geldt bovendien de mogelijkheid om je iPhone tegen verlies en diefstal te verzekeren. Daarbij gold een eigen risico tussen de $149 en $269, afhankelijk van het model. Vanaf nu gaat het om een vast bedrag van $149, ongeacht het type iPhone. Ook dit is nog niet in Nederland en België beschikbaar.

Apple kondigde tijdens het september 2020-event wel meer dingen aan die we nog niet in Nederland en België kunnen gebruiken. Zo is de fitnessdienst Apple Fitness Plus voorlopig alleen in Engelstalige landen beschikbaar.