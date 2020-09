Apple Watch Series 6 teardown toont grotere batterij

Teardown Apple Watch Series 6

Reparatiebedrijf iFixit probeert altijd als eerste een teardown van nieuwe Apple-producten te maken. Zo ook de Apple Watch Series 6, die nog geen week geleden werd aangekondigd. Daaruit blijkt dat Apple er een grotere batterij en een grotere Taptic Engine heeft in gestopt. Ook is het design intern verbeterd. De buitenkant is hetzelfde gebleven, maar daarvoor hadden we de teardown van iFixit niet nodig. Het reparatiebedrijf heeft gekozen voor een 44mm Apple Watch Series 6 met 4G. Opvallend daarbij is dat het horloge vanaf de zijkant geopend moet worden, in plaats van aan de zijkant.



Het openmaken van de Apple Watch is nu iets gemakkelijker gemaakt, omdat Apple geen Force Touch voor het scherm meer gebruikt. Daardoor ontbreken nu de onderdelen daarvoor. Het scherm heeft ook een simpeler bekabeling. De Taptic Engine kon iets groter worden uitgevoerd en er zitten meer conventionele IC’s (geïntegreerde circuits) in. iFixit trof ook een Skyworks-chip aan met de tekst 239.7 maar dit is geen U1-chip.

Het nieuwe model is ietsjes dunner (10,4mm ten opzichte van 10,7mm) als je het vergelijkt met de Series 5, zoals je in onze vergelijking Apple Watch Series 6 vs Series 5 kunt lezen. Dit is te danken aan het verdwijnen van Force Touch. Dat is volgens iFixit een goede ontwikkeling, want het maakte de binnenkant erg rommelig. Dat het Apple is gelukt om grotere onderdelen in een compactere behuizing te stoppen is iets waar de reparatie-experts van onder de indruk zijn. Ze melden dat Apple de binnenkant naar een steeds hoger niveau tilt, zonder daar veel over op te scheppen. In plaats daarvan ligt de nadruk steeds op de nieuwe gezondheidsfuncties.

Wat de reparatiescore betreft krijgt de Apple Watch Series 6 een 6 uit 10, eigenlijk een prima score als je het met de meeste andere producten vergelijkt.