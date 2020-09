Apple Watch Series 6 vs Apple Watch Series 5

Als je nu al een Apple Watch Series 5 hebt, vraag je je misschien af wat er allemaal nieuw is in de Apple Watch Series 6. Twijfel je of je nu meteen een nieuwe Apple Watch moet kopen of voldoet je huidige Apple Watch Series 5 nog aan je wensen? En wat als je nog geen Apple Watch hebt en een interessante deal van de Apple Watch Series 5 ziet. Welke kun je dan het beste kiezen? Er zijn allerlei scenario’s waarin het interessant is om te kijken naar de verschillen tussen de Apple Watch Series 6 vs Apple Watch Series 5 en in dit artikel zetten we ze op een rijtje.

Apple Watch Series 6 vs Apple Watch Series 5 verschillen

Dit zijn de belangrijkste verschillen tussen de Apple Watch Series 6 vs Apple Watch Series 5:

Materiaal en kleur : De Series 6 is beschikbaar in twee nieuwe kleuren: blauw en PRODUCT(RED). De andere kleuren zijn nog nagenoeg hetzelfde gebleven. Wel is de rvs-versie er in het grafiek, maar deze is helaas niet in Nederland te koop. Het aanbod van materialen is ongeveer gelijk, hoewel er in het buitenland ook nog een keramieken Apple Watch Series 5 was.

: De Series 6 is beschikbaar in twee nieuwe kleuren: blauw en PRODUCT(RED). De andere kleuren zijn nog nagenoeg hetzelfde gebleven. Wel is de rvs-versie er in het grafiek, maar deze is helaas niet in Nederland te koop. Het aanbod van materialen is ongeveer gelijk, hoewel er in het buitenland ook nog een keramieken Apple Watch Series 5 was. Dikte : De Apple Watch Series 6 is ietsjes dunner (10,4mm ten opzichte van 10,7mm).

: De Apple Watch Series 6 is ietsjes dunner (10,4mm ten opzichte van 10,7mm). Display : Het always-on display is op de Apple Watch Series 6 2,5 keer helderder. In het normale gebruik is de helderheid gelijk.

: Het always-on display is op de Apple Watch Series 6 2,5 keer helderder. In het normale gebruik is de helderheid gelijk. Processor : De chip van de Apple Watch Series 6 is zo’n 20% sneller, maar ook op de Apple Watch Series 5 is de chip al heel snel.

: De chip van de Apple Watch Series 6 is zo’n 20% sneller, maar ook op de Apple Watch Series 5 is de chip al heel snel. U1-chip : Apple gebruikt de U1-chip nog niet actief, maar je vindt hem wel alvast in de Apple Watch Series 6. De chip wordt vermoedelijk gebruikt voor de AirTag, waarmee je zoekgeraakte voorwerpen kan terug vinden.

: Apple gebruikt de U1-chip nog niet actief, maar je vindt hem wel alvast in de Apple Watch Series 6. De chip wordt vermoedelijk gebruikt voor de AirTag, waarmee je zoekgeraakte voorwerpen kan terug vinden. Always-on hoogtemeter : Met de always-on hoogtemeter in de Apple Watch Series 6 kan je altijd zien op welke hoogte je bent en dus niet alleen tijdens workouts.

: Met de always-on hoogtemeter in de Apple Watch Series 6 kan je altijd zien op welke hoogte je bent en dus niet alleen tijdens workouts. Zuurstofsaturatiesensor : Het grootste verschil: met de Apple Watch Series 6 meet je het zuurstofgehalte in je bloed.

: Het grootste verschil: met de Apple Watch Series 6 meet je het zuurstofgehalte in je bloed. Wifi : Wifi werkt in de nieuwste Series 6 nu ook met 5GHz.

: Wifi werkt in de nieuwste Series 6 nu ook met 5GHz. Opladen: De Apple Watch Series 6 kan je nu sneller opladen. In zo’n anderhalf uur is hij volledig opgeladen.

Zoals je ziet zijn de verschillen relatief klein. Qua design heb je bij de Apple Watch Series 6 meer keuze, want je kan daar kiezen voor de nieuwe blauwe en rode behuizing. Dit geeft je Apple Watch een nieuwe uitstraling, maar de kleuren zijn wel iets lastiger te combineren met bandjes. Qua functionaliteiten mis je bij de Apple Watch Series 5 de nieuwe saturatiemeter. Je meet het zuurstofgehalte in je bloed met de nieuwe sensoren en de Saturatie-app. Dit kan een belangrijke indicatie voor hartafwijkingen en meer zijn. Hoewel je dit niet dagelijks gebruikt, kan het een doorslaggevende factor zijn om toch voor het nieuwere model te kiezen of de overstap te maken. Alle andere extra’s zijn mooi meegenomen, zoals sneller opladen en betere wifi, maar zijn wat ons betreft erg klein.

Bekijk ook Zuurstof in je bloed meten met de Apple Watch Series 6 Met de Apple Watch Series 6 kun je de zogenaamde saturatiewaarden meten. Het gaat hierbij om de hoeveelheid zuurstof in het bloed. Hoe dichter bij 100%, hoe beter. Maar hoe meet je het?

Overeenkomsten Apple Watch Series 6 vs Apple Watch Series 5

In nagenoeg alle andere functies komen beide modellen met elkaar overeen. Of je nu kijkt naar het schermformaat, de batterijduur of de speaker en microfoon: in beide modellen zijn ze gelijk. De lijst is dan ook te lang om op te noemen. Als je de Apple Watch voornamelijk gebruikt om workouts bij te houden, meldingen te ontvangen, apps te gebruiken en te betalen met Apple Pay, maakt het dus eigenlijk niet uit voor welke Apple Watch je kiest. Heb je al een Apple Watch Series 5, dan krijg je er op dit vlak dus niet of nauwelijks verbeteringen voor.

Specs Apple Watch Series 6 vs Apple Watch Series 5

In onze tabel bekijk je nog eens per aspect de verschillen en overeenkomsten tussen de Apple Watch Series 6 en Apple Watch Series 5:

Conclusie Apple Watch Series 6 vs Apple Watch Series 5

Het verschil tussen de twee laatste generaties Apple Watch zijn klein. Wat ons betreft is de keuze dan ook duidelijk: heb je al een Apple Watch Series 5, dan is het niet nodig om naar de winkel te rennen voor een Apple Watch Series 6. De verschillen zijn wat ons betreft te klein om een upgrade te rechtvaardigen, tenzij je de Apple Watch Series 5 voor een gunstige prijs kan verkopen en je per se een rode of blauwe Apple Watch wil. De app om je zuurstofgehalte te meten vinden we geen reden genoeg om te upgraden.

Heb je nog geen Apple Watch en twijfel je welke je het beste kan kiezen, dan ligt het eraan of je een goede aanbieding kan vinden. De adviesprijs van de Apple Watch Series 6 en 5 zijn eigenlijk hetzelfde, maar winkeliers hebben nu mogelijk een interessante aanbieding voor de Series 5. Vind je een goede deal, dan is de Apple Watch Series 5 ook in 2020 nog het overwegen waard.

Ga de Apple Watch Series 6 kopen als…

…je de allernieuwste en snelste Apple Watch wil.

…je graag een blauwe of rode Apple Watch wil.

…het meten van het zuurstofgehalte in je bloed erg belangrijk is voor jou.

…je veel buiten sport en graag het always-on scherm gebruikt. De hogere helderheid zorgt ervoor dat je hem makkelijker kan aflezen.

…je het eerste de nieuwste functies wil. Met de U1-chip ben je klaar voor toekomstige functies.

Ga de Apple Watch Series 5 kopen als…

…je een goede deal vindt. Is dat niet zo, dan kun je beter voor de nieuwe Apple Watch Series 6 kiezen.

…je toch geen blauwe of rode Apple Watch wil en ook de andere verbeteringen voor jou niet van belang zijn. Maar kies er alleen voor als je een goede aanbieding vindt.

