Zoek je nog een origineel Apple Watch-bandje? Bij Amac zagen we een viertal bandjes die met korting in de winkel liggen. Vooral als je een echt lederen bandje zoekt zit je goed.

Voor alles geldt: zolang de voorraad strekt en zo lang de aanbieding duurt!

Lederen bandje voor 75 euro

Het ‘rupsbandje’ van echt leer kostte vroeger 150 euro, maar gelukkig heeft Apple de prijs een tijd geleden verlaagd naar 100 euro. Hikte je nog steeds tegen de prijs aan en wilde je dit lederen bandje toch wel een keer hebben, dan is nu je kans. Je hebt de keuze uit een paar mooie kleuren, maar let wel op of je de maat medium of groot moet hebben.

Originele prijs: €99 bij Apple

Houtskoolgrijs leer groot: €74,25

Bosgroen leer middel: €74,25

Middernachtblauw leer medium: €74,25

Middernachtblauw leer groot: €74,25

Bruin lederen bandje voor 38/40mm

Heb je een kleinere pols, dan ben je misschien geïnteresseerd in dit originele Apple Watch-bandje van echt leer. Ook die is afgeprijsd van €99 naar €74,25.

Apple Watch bandje 40mm zadelbruin klassieke gesp: €74,25

Horizonblauw sportbandje (aanbieding is voorbij)

Het goedkoopste originele Apple Watch-bandje dat we konden vinden is deze: in horizonblauw. Apple verkoopt deze nog steeds op de eigen site voor €49 maar via deze aanbieding betaal je er maar 35 euro voor. Alleen in 44mm, dus ook geschikt voor je 42mm Apple Watch.

Apple Watch bandje 44mm horizonblauw sport: €35 (prijs is inmiddels verhoogd door de winkel)

Zoals aangegeven: de prijs kan onverwacht weer omhoog gaan. Hieronder zie je de drie bandjes die wij dinsdagmiddag om 16:00 uur hebben gekocht voor de actieprijs: