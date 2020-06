Dagdeal: Netatmo Weerstation voor 116 euro

Met je slimme huis ben je nooit klaar. Er is altijd wel iets nieuws te automatiseren of nog slimmer aan te pakken. Als je daarbij ook rekening wilt houden met het weer, kan een weerstation erg handig zijn. Dit Netatmo Weerstation met HomeKit is nu in de aanbieding.

Met het Netatmo Weerstation kun je de temperatuur, luchtvochtigheid en luchtkwaliteit in de gaten houden. Je krijgt ook een CO2-waarschuwing als het tijd is om te ventileren. En er zit een geluidsmeter in, zodat je weet of je te veel bloot staat aan omgevingsgeluid. Op Amazon.nl is dit Netatmo Weerstation nu in de aanbieding voor 116 euro en dat is een flinke besparing want normaal betaal je er rond de 150 euro voor.

Bekijken: Netatmo Weerstation voor 116 euro

Dergelijke aanbiedingen kunnen soms snel voorbij zijn, dus check goed of de prijs nog klopt. Op het moment van publicatie was dit weerstation nog in de aanbieding.

Met het Netatmo Weerstation houd je de temperatuur in en rond je huis in de gaten. Via de app zie je naast de temperatuur ook de luchtdruk, luchtvochtigheid en CO2. Je kunt er ook accessoires mee koppelen, zoals de windmeter en regenmeter van Netatmo. Die zijn overigens niet allemaal HomeKit-geschikt, maar ze werken wel samen met het weerstation.

Netatmo wordt geleverd met een binnenmodule, waarmee je de temperatuur en het binnenklimaat in huis in de gaten kunt houden. Je kunt er eventueel extra binnenmodules bij aanschaffen, zodat je in meerdere ruimtes in huis het klimaat kunt bekijken. Die extra modules kosten rond de 50 euro.

En vandaag ook in de aanbieding op Amazon.de – de Netatmo Presence buitencamera van €249,- voor €216,99 euro.