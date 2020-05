Belkin AZERTY-toetsenbordhoes

Deze toetsenbordhoes is geschikt voor de volgende modellen:

Het gaat dus om de modellen met 9,7-inch en 10,5-inch scherm. De hoes is dun en licht van gewicht en gemakkelijk mee te nemen als je onderweg langere stukken tekst moet typen. Het toetsenbord zelf is afgewerkt met aluminium. De ruim opgezette toetsen zijn prettig om snel en nauwkeurig mee te typen. Er zit een interne accu in, die zes maanden meegaat en daarna weer opgeladen moet worden.

Het gaat hier dus om een toetsenbord met AZERTY-indeling, ideaal voor Belgische en Franse iPad-gebruikers. Het typenummer is F5L904EDBLK en oorspronkelijk was de verkoopprijs van deze hoes €99,95. Hij is nog wel verkrijgbaar bij Amazon, maar dan betaal je €80. Bij deze dagaanbieder 6deals ben je €29,95 kwijt, dus een mooie korting voor een hoes waar je lang plezier van gaat hebben.

De hoes is energiebesparend dankzij een automatische aan/uit-functie. Hiervoor zorgen de zogenaamde Smart Sensing-technologie en de Autowake-functie. Je kunt het toetsenbord in de hoes wegstoppen als je de tablet wilt gebruiken om bijvoorbeeld films te kijken. En je houdt uiteraard toegang tot alle poorten. Je zet de Ultimate Lite-hoes onder een prettige kijkhoek, zodat je goed het scherm kan aflezen tijdens het typen.

Je hebt bij aankoop een bedenktijd van 14 dagen. En voor het geval je je afvroeg of je deze toetsenbordhoes ook met QWERTY-indeling kunt krijgen: helaas, die heeft de leverancier niet op voorraad en we konden ‘m ook niet bij andere winkeliers vinden.

