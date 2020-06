Zoek je nog een leuk cadeautje voor jezelf of voor vaderdag, dan hebben we deze deal voor je. Alleen vandaag krijg je 20% korting op het volledige assortiment van smartphonehoesjes.nl

Vaderdag: 20% op alles

Bij deze winkel kun je vooral smartphonehoesjes kopen, maar het leuke is: je vindt er ook allerlei andere dingen. Screenprotectors, kabels, opladers, houders voor op je bureau, powerbanks, oordopjes, speakers, een MacBook-hoes… Ben je net op zoek naar dat ene accessoire dat nooit in de aanbieding is, dan kun je nu je slag slaan.

Vaderdagdeal: 20% korting op alles met de code PAPA-20

(alleen geldig op 8 juni 2020)

Vandaag 20% korting

Vaderdag is dΓ© dag om jouw vader in het zonnetje te zetten. Er is genoeg te verzinnen. Een Apple Watch is misschien wat overdreven als cadeau, maar met een handig accessoire kun je altijd voor de dag komen. Van een autohouder tot een hoesje met extreme valbescherming, als het praktisch is, dan heeft vader er altijd wat aan. Overigens kun je de korting ook gebruiken om jezelf te verwennen met een accessoire dat je altijd al wilde hebben.

Een paar suggesties:

Vanaf morgen 15% korting

Mocht je deze deal missen en pas morgen eruit zijn welk cadeau je wilt hebben, dan is er nog niets aan de hand. Je krijgt de komende dagen namelijk 15% korting. Deze actie geldt van 9 juni tot en met 18 juni 2020, dus je hebt alle tijd om erover na te denken wat je nu eigenlijk wilt hebben.

Meer informatie over de actie vind je op deze pagina.