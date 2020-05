Dagdeal: MacBook Air 2019 voor 993 euro

Bij het 2020-model is de instapprijs €1199 terwijl je voor dit model uit 2019 meer dan tweehonderd euro goedkoper uit bent. Er zijn wel twee aandachtspuntjes om te vermelden. Ten eerste dat dit model voorzien is van het vlindertoetsenbord, terwijl Apple nu is overgestapt naar het schaarmechanisme. Een ander punt is dat je niet te veel haast moet hebben: dit model is gewoon te bestellen, maar is momenteel niet op voorraad. Je zult dus iets langer op je levering moeten wachten.

Verdere specs die belangrijk zijn om te weten:

Apple MacBook Air 2019

Schermformaat 13 inch

1,6‑GHz dual-core Intel Core i5

256GB opslag

8GB RAM

Van €1299 voor €993

Prijzen kunnen bij Amazon onverwacht weer omhoog gaan, dus check goed voordat je bestelt!

In dit model zit de 8e generatie i5 Intel-processor en niet de 10e generatie die je in het nieuwste model vindt. Wel krijg je dezelfde hoeveelheid RAM (8GB) en dezelfde hoeveelheid opslag (256GB). Je kunt kiezen uit de kleuren spacegrijs en goud.