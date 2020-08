President Trump wil TikTok in de VS gaan verbieden, maar mogelijk heeft dat ook gevolgen voor de beschikbaarheid in Nederland en andere landen buiten de VS, zo stellen juristen.

Al een aantal weken ligt TikTok voornamelijk in de VS onder vuur. TikTok is in handen van het Chinese bedrijf ByteDance en daar is president Trump op z’n zachtst gezegd niet blij mee. Hij dwingt daarom het bedrijf om alle activiteiten in de VS te verkopen aan een Amerikaanse partij. Lukt dat niet, dan dreigt Trump met een verbod op de app. Juristen tegenover RTL Z stellen dat dit mogelijk ook gevolgen gaat hebben voor gebruikers buiten de VS.



‘TikTok mogelijk ook in Nederland verbannen’

In een zogenaamd decreet dwingt de Amerikaanse president om alle Amerikaanse activiteiten van TikTok onder te brengen bij een Amerikaans bedrijf. Daarin staat ook een zogenaamd transactieverbod, waardoor TikTok dus niet meer aangeboden mag worden in de appwinkels. Apple en Google mogen daardoor geen zaken meer doen met ByteDance, met als mogelijk gevolg een wereldwijd verbod. “In theorie kan dat betekenen dat niemand, waar ook ter wereld, de app kan downloaden uit de app-winkels”, aldus hoogleraar ICT en privaatrecht aan de Radboud Universiteit Frederik Zuiderveen Borgesius.

Het aanbieden van de apps via lokale app stores zou daardoor ook onmogelijk zijn. Toch is het nog lang niet zeker of zo’n algemeen verbod er ook echt komt. Als ByteDance eruit komt met een Amerikaanse koper, is er waarschijnlijk niets aan de hand. Bovendien komt zo’n verbod slecht uit voor Trump, zo vlak voor de presidentsverkiezingen. TikTok is momenteel razendpopulair en met zo’n verbod jaagt hij veel gebruikers tegen zich in het harnas.

Hoogleraar Borgesius stelt ook nog dat het verwijderen van de app uit de App Store kan zorgen voor een veiligheidsrisico voor huidige gebruikers. Als er een lek in de app ontdekt wordt en hij niet meer in de App Store staat, kan de app namelijk niet geüpdatet worden. Hierdoor wordt het lek dus niet gedicht. Criminelen kunnen hier misbruik van maken, met allerlei veiligheidsrisico’s van dien.

Een aantal partijen die interesse hebben in TikTok, zijn Microsoft, Twitter en Oracle. Een bron meldde eerder dat Apple ook interesse zou hebben in TikTok, maar het bedrijf ontkende dat kort daarna. Het bedrijf achter TikTok heeft nu tot 12 november de tijd om een koper te zoeken.