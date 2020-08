‘Apple heeft VR-startup Spaces overgenomen’

Apple’s overname van Spaces VR

Spaces werd in 2016 opgericht door voormalige medewerkers van DreamWorks, de animatiestudio. Sindsdien heeft het bedrijf een add-on voor videoconferentietools zoals Zoom gemaakt, waarmee je presentaties kunt organiseren met geanimeerde poppetjes. Het werd bijvoorbeeld gebruikt in pretparken en theaters, maar ook in onderwijssituaties. Met de technologie van Spaces kun je bijvoorbeeld een persconferentie of les geven in een virtuele omgeving, met bewegende avatars en interactieve white boards.



Vorige week stopte Spaces opeens, zonder opheldering te geven waarom. De website meldt dat het bedrijf “een nieuwe richting is ingeslagen”. Bronnen melden dat het om een overname gaat en dat Apple de nieuwe eigenaar is.

Apple en Spaces wilden allebei niet reageren op de overname en ook de overnamesom is nog niet bekend. De medewerkers van Spaces zouden binnen Apple kunnen gaan werken aan AR-toepassingen of aan een mix van AR en VR. Apple zou bezig zijn met een speciale bril, die in 2021 of 2022 op de markt moet komen. Er zit een high-res scherm en een geavanceerd speakersysteem in, waardoor het zo realistisch mogelijk moet worden.

De beelden die Spaces produceert, zijn echter allesbehalve realistisch. Aanvankelijk maakte Spaces een toepassing genaamd ‘Terminator Salvation: Fight for the Future’, gericht op pretparken. Die business zakte in door de coronacrisis, waardoor Spaces zich meer op videoconferenties is gaan richten. Dat klonk echter meer als een noodgreep dan als een bewuste keuze. “We willen bezig blijven”, aldus Spaces CEO Shioraz Akmal in juni. “We kunnen niet meer dan een jaar zitten blijven wachten totdat iets terugkeert.” Wellicht was Akmal niet gelukkig met die keuze en wil hij nu van zijn bedrijf af.