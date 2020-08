Hoorzitting in zaak Apple-Epic

Gisteren vond er een hoorzitting plaats over de zaak Apple versus Epic Games. Hoewel er nog geen officiële uitspraak is gedaan, heeft de rechter al wel aangegeven wat haar voorkeuren zijn. De hoorzitting vond plaats via Zoom. De uiteindelijke rechtszaak zal ergens in april 2021 plaatsvinden. De Amerikaanse districtsrechter Yvonne Gonzalez Rogers was ongevoelig voor Epic’s argumenten dat er onherstelbare schade is aangericht door Fortnite uit de App Store te halen. “Uw client heeft deze situatie zelf over zich afgeroepen”, aldus de rechter tegen advocaat Katherine Forrest van Epic. “Vanuit mijn standpunt kan er geen onherstelbare schade ontstaan, als je de schade zelf hebt veroorzaakt”.



Het lijkt er dus op dat Fortnite voorlopig nog wel even uit de App Store blijft. De rechter is van mening dat Epic simpelweg de directe betaaloptie uit de app kan halen en daarmee kan terugkeren naar de oorspronkelijke situatie, zoals voorheen. Epic voegde een eigen betaalmethode toe, uit protest tegen Apple’s beleid om alle aankopen via in-app aankopen te laten lopen. Apple profiteert daarbij van 30% op alle aankopen.

Als reactie gaf de Epic-advocaat aan, dat het inbouwen van de directe betaaloptie een reactie was op een bredere strategie om te ontsnappen aan de wurggreep die Apple heeft op het betaalsysteem. Volgens de advocaat voldoet Epic’s keuze aan de wet. Het lijkt er echter niet op dat de rechter hier gevoelig voor is.

Wat de toegang tot Unreal Engine betreft is het een heel ander verhaal. De rechter wil dat gameontwikkelaars toegang blijven houden, omdat het los staat van de Fortnite-kwestie. Unreal Engine wordt via een apart bedrijf aangeboden, genaamd Epic Games International. Volgens Apple is het bedrijf niet meer dan een lege huls, waarmee geschoven kan wordt als het Epic uitkomt. Epic is het daar uiteraard niet mee eens.

Op de vraag of Apple een monopolie heeft, had Epic een interessant antwoord door te vergelijken met de hotelbusiness: stel dat bedrijven als Expedia niet alleen 30% van de kamerprijs, maar ook 30% van de room service zouden vragen. Dat zou niemand accepteren, aldus Epic.

Wat eraan voorafging

Op 13 augustus bracht Epic Games een update van de Fortnite-app uit, met directe betalingen voor virtuele aankopen. Daarmee omzeilden ze Apple’s betaalsysteem. Dit is verboden volgens de App Store-richtlijnen, waarna Apple de app binnen een paar uur verwijderde. Mensen die de game al hebben geïnstalleerd kunnen gewoon blijven spelen, maar Epic kan voorlopig geen updates uitbrengen. Ook Google verwijderde Fortnite uit de Play Store. Tegen beide bedrijven is Epic een rechtszaak gestart. Daarin beschuldigen ze Apple ervan monopolist te zijn en klagen ze over de 30% commissie voor in-app aankopen.

Epic startte rond dezelfde tijd een reclamecampagne om steun van het publiek te krijgen. Ze maakten daarvoor een parodie op de beroemde 1984-reclamespot. Ook kondigde Epic een speciaal toernooi aan, waar anti-Apple-prijzen te winnen zijn.

Op 17 augustus bleek dat Apple alle ontwikkelaarsaccounts van Epic wil intrekken op 28 augustus, ook die van Unreal Engine. Epic stapte daarna naar de rechter voor een snelle uitspraak om Apple tegen te houden. Documenten die bij de rechtbank werden gedeponeerd lieten de e-mailwisseling tussen beide bedrijven zien, waaruit bleek dat Epic de zaak en de bijbehorende marketingcampagne zorgvuldig had voorbereid. Uit de e-mails bleek ook dat Epic een eigen Epic Games Store op iOS wilde beginnen, met een eigen betaalsysteem. CEO Tim Sweeney suggereerde in juni al dat er binnen een paar maanden een Epic Games Store aan zat te komen. Apple steekt daar een stokje voor, omdat ze daarmee de 30% mislopen.

