Goed nieuws voor mensen die regelmatig podcasts luisteren - of ze zelf maken. Apple is gestart met het doorzoeken van audio op keywords in meer talen dan alleen Engels. Nederlands, Frans, Duits en andere talen worden nu ondersteund.

Podcast doorzoeken in het Nederlands

Zoek je in die ene podcast naar het nieuws over de Apple Watch, dan kun je voortaan gericht zoeken. Het biedt nieuwe kansen voor podcasts om ontdekt te worden op basis van inhoud. Het blijkt uit een mailtje dat Apple naar podcast-makers heeft gestuurd. Er komen 10 nieuwe talen bij. Naast Engels geldt het ook voor Nederlands, Deens, Frans, Duits, Japans, Koreaans, Noors, Russisch, Spaans en Zweeds. Je kunt nu makkelijk een podcast zoeken op basis van titel, onderwerp, gast, presentator en meer.



Het wordt gaandeweg uitgerold, dus het kan zijn dat jouw favoriete podcast (de iCulture podcast wellicht?) nog niet volledig te doorzoeken is. Onze podcast is er in ieder geval al voor aangepast.

Apple gaat ook de afbeeldingen van presentator en gasten tonen op de pagina’s van de show zelf en de afleveringen. Dit geldt voor bepaalde podcasts in het Frans, Duits, Japans, Russisch en Spaans. Het wordt dan gemakkelijker om gerelateerde content te vinden. De functies worden gaandeweg uitgerold in de Podcasts-app van Apple.

Om te zorgen dat jouw podcast geschikt is moet je inloggen bij Podcasts Connect en de nieuwste servicevoorwaarden accepteren. Ook moet je de taal aangeven in de RSS-feed van jouw podcast. Heeft jouw podcast al een sectie voor presentatoren en gasten en wil je afbeeldingen toevoegen, dan kun je daarvoor contact opnemen met Apple. Maar zoals gezegd: deze specifieke functie werkt nog niet in het Nederlands.