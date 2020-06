Binnenkort gaat de WWDC 2020 van start. We hebben de afgelopen weken al flink vooruit gekeken, maar we zijn nu vooral benieuwd waar jij naar uitkijkt. Welke aankondiging staat bovenaan jouw lijstje? Laat je stem horen in deze nieuwe iCulture peilt!

De WWDC 2020 is een bijzondere editie. Normaal gesproken zitten we begin juni al volop in alle aankondigingen, maar dit jaar moeten we vanwege de unieke situatie iets meer geduld hebben. Op 22 juni kun je naar de livestream van de WWDC kijken, maar tot die tijd is het nog niet gedaan met de voorpret.



iCulture peilt over WWDC 2020

Het is nog altijd onduidelijk hoe Apple de presentatie precies vorm gaat geven, maar wat wel als een paal boven water staat, is dat Apple veel nieuws in petto heeft. Zoals gebruikelijk staan de vele software-updates centraal, met onder andere iOS 14, watchOS 7 en macOS 10.16. Maar het lijkt erop dat Apple op zijn minst één nieuw hardware-product op de planning heeft. Er zijn namelijk sterke aanwijzingen voor een nieuwe iMac met een compleet nieuw design. Maar we wachten ook nog altijd op de AirTag, de AirPods Studio en nog een aantal andere producten. Naar welke aankondiging kijk jij het meest uit? Je kunt in de poll je drie favorieten aangeven.

Poll niet zichtbaar? Invullen kan ook hier!

Dankzij alle geruchten van de afgelopen maanden, hebben we al een aardig beeld van de functies van iOS 14 of de verbeteringen in watchOS 7. Toch is het altijd weer spannend hoe alle geruchten in de uiteindelijke aankondigingen samenkomen. Apple heeft ook altijd wat verrassingen achter de hand, dus het zou ons niets verbazen als er nog enkele aankondigingen zijn die nog niet van tevoren gelekt zijn. Er is dus genoeg om naar uit te kijken en in onze round-ups nemen we alles met je door.