Apple’s bril heeft geen glazen op sterkte nodig

Apple Glass met aanpasbare lenzen

Als Apple een slimme bril wil gaan verkopen is er een praktisch probleem: er zal in de Apple Store dan ook een opticien aanwezig moeten zijn om de bril aan te meten. Maar misschien hoeft dat helemaal niet. Een patent beschrijft namelijk hoe de lenzen automatisch aangepast kunnen worden aan jouw mate van zicht. Er wordt dus rekening gehouden met mensen die contactlenzen of glazen op sterkte nodig hebben. Apple zou de bril ook met gewone glazen kunnen aanbieden, maar daarmee sluiten ze een grote gebruikersgroep uit. In Nederland draagt zes op de tien mensen een bril en in de toekomst kan dat alleen nog maar verder groeien. Door continu op schermen te staren zijn namelijk steeds meer mensen bijziend aan het worden.



Het is een algemeen probleem dat zich voordoet bij brillen voor virtual reality en augmented reality. Heb je contactlenzen in, dan moet de headset er rekening mee houden dat je anders ziet dan iemand met een perfect zicht. Brildragers doen hun bril vaak af voordat ze een headset opzetten, maar dat kan betekenen dat ze veel minder van de VR-ervaring kunnen zien. De headsets beschikken meestal over een lens de een paar centimeter vanaf het oog wordt gepositioneerd. Zo’n lens kan aangepast zijn aan jouw kijkvaardigheid, maar dat maakt het extra lastig als je de headset met meerdere mensen gebruikt.

Apple heeft er iets op gevonden. In een patent genaamd ‘Head-mounted display apparatus for retaining a portable electronic device with display’ stelt Apple een systeem voor waarbij de lenzen zich aanpassen. Het patent werd dinsdag toegewezen door het Amerikaanse patentbureau. Eigenlijk bestaat het patent al langer, maar Apple voegt er steeds weer iets nieuws aan toe. Het gaat om een apparaat waar je een iPhone in kunt schuiven en dat intern verbonden is met connectoren. De iPhone wordt direct voor de ogen van de gebruiker gepositioneerd.

Geen speciale lenzen, toch scherp zien

Het iPhone-scherm toont afbeeldingen, maar optische elementen tussen het scherm en de ogen zorgen dat alles scherp te zien is. Daarbij wordt ook de indruk gewekt dat het scherm groter is en verder van het oog is geplaatst, dan in werkelijkheid is. Het optische systeem bestaat uit meerdere lenzen voor elk oog en kan centraal worden ingesteld. Het bestaat verder uit geleiding voor het licht, een lichtbron, een spiegel en een diffusie-hulpmiddel. Het idee is dat je je bril af kunt doen en toch het beeld scherp kunt zien.

Verder maakt het systeem het mogelijk om het scherm extreem dicht bij het oog te plaatsen, terwijl je toch nog kunt focussen. De uitvinder van dit alles is Quin C. Hoellwarth, die al 13 jaar hoofd is van de designpatenten en het patentenportfolio van Apple. Hoellwarth is te vinden in veel meer patenten op dit gebied. Of Apple het daadwerkelijk zo gaat aanpakken is echter een raadsel. Apple dient wekelijks meerdere patenten in en die leiden niet altijd tot een concreet product.

Afgelopen mei beweerde geruchtelekker Jon Prosser dat Apple Glass $499 gaat kosten en ook met lenzen op sterkte verkrijgbaar zal zijn. Apple zou erover denken om eerst plastic monturen uit te brengen, later gevolgd door metalen monturen en extra sensoren zoals LiDAR Scanners. Een camera zou er echter niet in zitten. Verder kun je een plastic houder gebruiken om draadloos op te laden.