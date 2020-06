Hoe heb jij je thuiswerkplek ingericht? Is het helemaal in een strakke en minimalistische Apple-stijl, of zit je gewoon aan de keukentafel. In deze nieuwe serie stellen we een aantal thuiswerkplekken van iCulture-lezers en -medewerkers aan je voor.

De thuiswerkplek van Seppe Maes

We bekijken in deze serie allerlei interessante en inspirerende thuiswerkplekken. Nu iedereen al een paar weken de tijd heeft gehad om de perfecte werkplek in te richten, laten we zien wat mensen zoal hebben gedaan om lekker te kunnen werken. Deze keer kijken we naar de thuiswerkplek van Seppe Maes, een 20-jarige student uit België.

Ook meedoen? Wil jij jouw thuiswerkplek ook in deze rubriek zien? Stuur een mailtje naar redactie [at] iculture.nl, voorzien van foto’s en een toelichting wat er te zien is en waarom je bepaalde keuzes hebt gemaakt.





Als je een opgeruimde werkplek zoekt, dan moet je zeker die van Seppe eens bekijken.

Seppe:

Linksboven heb ik een magneetbordje bevestigd. Altijd handig om iets op te kunnen hangen. De bureaulamp die ik nu een tijdje gebruik is de Xiaomi Mi Desk Lamp White.

De monitor van dienst is een BenQ GL2580HM. Deze goedkopere monitor is meer dan goed genoeg om aan mijn noden te voldoen. Een bijkomende bonus is de plaatsing van de poorten aan de onderkant. Zowel de HDMI- als de voedingsspoort bevinden zich aan de onderkant van de monitor, wat ervoor zorgt dat ik hem op korte afstand van de muur kon bevestigen met een monitorbeugel.

Verder werkte ik met een goedkoop kabelgootje in het wit. Dit zorgt ervoor dat de kabels netjes en uit het zicht weggewerkt kunnen worden.

De monitor wordt aangestuurd door mijn MacBook Air uit 2018. Ook van dit toestel ben ik meer dan tevreden. Buiten een toetsenbordprobleem dat vlot opgelost werd, heb ik hier alleen maar positieve ervaringen mee gehad. De MacBook bedien ik met zowel het Magic Keyboard als het Magic Trackpad van Apple. Om de MacBook toch met één kabel aan te kunnen sluiten op de monitor zonder USB-C, werkte ik met enkele tussenoplossingen. Enerzijds gebruik ik een goedkope USB-C-hub om de oplader, HDMI-kabel en extra USB-poorten aan te sluiten op de computer. Omdat ik niet graag een hub in het zicht heb liggen, werkte ik ook met een verlengkabel voor de hub. Na lang zoeken en vele opties geprobeerd te hebben, bleek de kabel van Belker het best.

Om mijn iPhone X draadloos op te laden, maak ik gebruik van een draadloze oplader van Belkin. In de toekomst zou ik kiezen voor een oplader met een hoger wattage, want met 5 Watt wordt mijn iPhone wel heel langzaam volgetankt. Naast dit oplaadplaatje zie je een kunstplantje van Ikea, om wat kleur toe te voegen aan deze werkplek. Omdat ik hoop dat ik niet de enige ben die van geurkaarsen houdt, raad ik jullie allemaal de geurkaarsen van Rituals aan! Ze geven meteen een fijne sfeer aan je werkplek.

Om de kabels van de vloer te houden, werkte ik met een kabelrek van Ikea. Het is niet perfect, maar voldoende voor mij. Naast mijn MacBook Air, is ook mijn PS4 aangesloten op de monitor. Met behulp van een HDMI-switch, kan ik eenvoudig wisselen tussen beide toestellen.

Shop the look 😉

Hieronder vind je enkele producten die op Seppe’s thuiswerkplek staan.

De belangrijkste zaken:

MacBook Air uit 2018 van Apple

Trackpad: Magic Trackpad van Apple

Toetsenbord: Magic Keyboard van Apple

Ook onmisbaar:

