iCulture peilt: wat is jouw favoriete Apple-product van 2019?

Het jaar zit er bijna op en we hebben op iCulture al regelmatig teruggeblikt op 2019. Nu is het de beurt aan jou: wat is jouw favoriete Apple-product van 2019? En welk cijfer zou jij Apple geven? Stem in onze poll!

In ons grote Apple-jaaroverzicht van 2019 kon je al lezen wat de hoogte- en dieptepunten van Apple van het afgelopen jaar was. Met heel veel nieuwe Apple-producten in 2019 is er dit jaar genoeg om te kiezen, want van nagenoeg elke productgroep is een nieuw model verschenen. Tegelijkertijd zijn er veel gebeurtenissen geweest die menig Apple-fan nog in het geheugen gegrift staat. In deze iCulture peilt kun je laten weten wat jouw favoriet is en welk cijfer jij Apple in 2019 geeft.



iCulture peilt: jouw favoriete Apple-product van 2019

Of je nu een nieuwe iPhone 11 Pro gekocht hebt of eindelijk eens die iPod vervangen hebt door de iPod touch 2019, er is dit jaar letterlijk voor ieder wat wils verschenen. In onze poll kun je stemmen op jouw favoriet van het afgelopen jaar. We kijken daarbij alleen naar producten die je kunt kopen.

Poll niet zichtbaar? Invullen kan ook hier!

Ben je benieuwd naar onze favoriete producten? In de nieuwste editie van de iCulture Podcast delen we niet alleen ons favoriete Apple-product, maar ook het grootste nieuwsmoment van het afgelopen jaar. In de podcast vatten we het hele Apple-jaar van 2019 voor je samen.

Jouw meest spraakmakende moment

We zijn daarom ook benieuwd welke Apple-gebeurtenis jou het meest is bijgebleven. Is de introductie van Apple Pay in Nederland voor jou verreweg het belangrijkste moment geweest of ben je nu echt blij met de donkere modus in iOS 13 of de ondersteuning van de Nederlandse voorspellende QuickType? Of heeft Apple juist een slechte indruk op jou achtergelaten dit jaar, vanwege de meer dan rommelige uitrol van software-updates, het meeluisteren van Siri-opnames of de grote privacybug in FaceTime? Geef in onderstaande poll het cijfer dat je Apple in 2019 zou geven.

Poll niet zichtbaar? Invullen kan ook hier!