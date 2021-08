iCloud Private Relay (in het Nederlands ‘Privédoorgifte’) is een soort VPN, maar met iets andere eigenschappen. Apple wil het in iOS 15 en iPadOS 15 introduceren. Uit de allernieuwste iOS 15 beta blijkt echter dat het nog niet klaar is voor een algemene uitrol en dat er nog wat foutjes in zitten. In plaats daarvan zal iCloud Private Relay worden uitgebracht als publieke beta. Deze test zal worden gebruikt om extra feedback te verzamelen en de compatibiliteit met websites te verbeteren. Pas daarna zal het officieel beschikbaar komen. Je hoeft dus geen publieke betaversie van iOS 15 te installeren, maar kan het straks wel meteen gebruiken. Alleen belooft Apple nog niet dat het perfect werkt.



Bij sommige websites kunnen nu nog problemen optreden, zoals het tonen van inhoud voor de verkeerde regio, of er zijn extra stappen vereist om ergens in te loggen. iCloud Private Relay zorgt ervoor dat je exacte locatie en IP-adres niet te achterhalen is, maar houdt wel rekening met de regio.

Apple schrijft in de releasenotes van de beta:

Private Relay is currently in beta. Some websites may have issues, like showing content for the wrong region or requiring extra steps to sign in.

Met iCloud Private Relay wordt je Safari-verkeer veiliger zijn omdat het wordt versleuteld via twee afzonderlijke ‘internet relays’. Bedrijven kunnen dan persoonlijke informatie zoals IP-adres, locatie en browseractiviteit niet aan jou koppelen en zodoende ook geen profiel opbouwen. iCloud Private Relay is onderdeel van iCloud+, de betaalde iCloud-opslag waar je vanaf 2021 nog wat extra functies bij krijgt.

Apple heeft in de nieuwste beta nog meer kleine veranderingen doorgevoerd, ook op het gebied van VPN’s. Zo zullen VPN-apps nu verbinding maken, ook als ze een private API gebruiken die in iOS 15 niet langer bestaat. In Apple Kaarten kun je nu correct inzoomen op de Bay Bridge en je kunt Siri nu gebruiken in alle Focus-modi, niet alleen in Niet Storen.

Apple is bezig de puntjes op de i te zetten in de beta’s en daardoor kan het gebeuren dat eerder aangekondigde functies nog niet meteen meegaan in de eerste release. We hebben een overzicht van uitgestelde iOS 15-functies die pas later beschikbaar komen.