Universal Control is een van de grootste vernieuwingen in macOS Monterey, maar in de beta's is het tot nu toe niet beschikbaar. Toch blijkt het te activeren via een Terminal-commando.

Met Universal Control kun je makkelijk je muis en toetsenbord wisselen tussen op meerdere Macs en iPads. Tijdens WWDC 2021 in juni kregen we een eerste demonstratie van de nieuwe functie, maar het was nog niet te gebruiken in de beta’s van iPadOS 15 en macOS Monterey. Toch blijkt Universal Control al wel (verstopt) aanwezig. In de vijfde beta van 11 augustus lijkt het te activeren tussen twee Macs. Je moet dan wel een reeks Terminal-commando’s uitvoeren en de systeeminstellingen aanpassen. De functie heeft de interne naam ‘Ensemble’, zo blijkt uit deze GitHub-post. Daar vind je ook de instructies.



Ben je niet zo heel handig, dan raden we af om het nu al te proberen. De Monterey-beta is namelijk nog niet zo stabiel als de beta’s van iOS 15 en iPadOS 15 en loopt ook twee versienummers achter. Terwijl de iPhone en iPad al bij beta 7 zijn aanbeland, zit Monterey nog op beta 5. Bovendien zijn de stappen om het in te schakelen best ingewikkeld. Ook weet niet niet welke schade je aanricht in belangrijke systeembestanden. Er is dan ook nog geen officiële ondersteuning.

Mensen die zich er al wel aan gewaagd hebben melden dat Universal Control tussen twee Macs werkt zoals beloofd, zonder dat er grote vertraging is bij het wisselen van apparaat. Wel zijn er nog technische problemen, waardoor er soms wat dingen mis kunnen gaan. Als de functie officieel beschikbaar komt zal de Mac automatisch nabije apparaten detecteren, zodat je je muis en toetsenbord naadloos naar het andere apparaat kan doorsturen. Nu werkt dat nog handmatig.

Je kunt met Universal Control ook bestanden tussen twee apparaten uitwisselen met drag-and-drop, bijvoorbeeld foto’s, video’s en documenten. Dit werkt nog niet in de beta. Ook werkt het nog niet met iPads.

Het is onzeker of Universal Control wel beschikbaar zal komen bij de release van iOS 15 en macOS Monterey. Gezien het feit dat het nog niet officieel in de beta’s zit is de kans groot dat het wordt uitgesteld. Er zijn nog meer iOS 15 functies die niet meteen beschikbaar komen, zoals SharePlay.