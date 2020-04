Als je veel apps op je iPhone of iPad hebt geïnstalleerd weet je waarschijnlijk niet meer wanneer je een bepaalde app voor het laatst hebt gebruikt. Misschien zijn er apps die je nog nooit hebt geopend! Er is een simpel trucje om daar achter te komen.

Apps die je zelden gebruikt vinden

Waarschijnlijk gebruik je lang niet al je apps die op je telefoon staan. In deze tip leggen we je uit hoe erachter komt op welke datum je een bepaalde app voor het laatst hebt gebruikt. Zo zie je meteen welke apps je zelden gebruikt en of het zin heeft om de app te verwijderen zodat je weer iPhone-opslagruimte kunt vrijmaken. En we vertellen hoe je een verwijderde app opnieuw kunt installeren.

Bekijken wanneer je een app voor het laatst gebruikt hebt

In de instellingen van je iPhone of iPad kun je op een eenvoudige manier bekijken wanneer je een app voor het laatst hebt gebruikt en in ditzelfde overzicht kun je de apps die je nauwelijks gebruikt ook direct verwijderen. Volg onderstaande stappen.

Open de Instellingen-app op je iPhone of iPad. Ga naar Algemeen > iPhone-opslag. Het kan even duren voordat de lijst met alle geïnstalleerde apps verschijnt. Hierbij zie je wanneer je de apps die je voor het laatst hebt gebruikt.

Zelden gebruikte apps verwijderen

Heb je ontdekt dat je een bepaalde app niet of nauwelijks gebruikt, dan kun je deze app meteen verwijderen vanuit het overzicht. Tik op de app om een overzicht te bekijken van de app. Onderaan dit overzicht staat Verwijder app. Als je je keuze hebt bevestigd, wordt de app van je toestel gewist. Meer info over het verwijderen van apps lees je in onderstaande tip.

Verwijderde app opnieuw installeren

Heb je achteraf spijt dat je een app hebt verwijderd of wil je de app toch weer gaan gebruiken, dan kun je die heel eenvoudig weer opnieuw installeren. Volg hiervoor deze stappen:

Open de App Store en tik op je profielafbeelding rechts bovenin. Ga vervolgens naar Aankopen. Als je Delen met gezin aan hebt staan, zul je nog een keer op Mijn aankopen moeten tikken om bij je eigen aankopen te komen. Bekijk je eerder aangeschafte apps op het tabblad Niet op deze iPhone. Door op het wolkje met het pijltje te tikken wordt de app opnieuw gedownload.

