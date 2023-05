Apps van derden waren cruciaal voor het succes van Twitter

Volgens Amir Shevat, voormalig ‘head of product’ van het ontwikkelaarsplatform van Twitter, zorgden apps zoals Tweetbot en Twitterrific voor heel wat ‘engagement’. Maar liefst 17% van alle interacties op Twitter vond plaats via apps van derden. Voordat Elon Musk de nieuwe eigenaar werd zorgden Shevat en zijn team ervoor dat onafhankelijke ontwikkelaars zoals Tapbots en The Iconfactory over de juiste tools beschikten. Volgens Shevat speelden third party-apps een belangrijke rol in de identiteit van Twitter. Het was bijvoorbeeld The Iconfactory (maker van de Twitterrific-app) die ervoor zorgde dat de blauwe vogel het logo van Twitter werd. Ook zorgden ze ervoor dat het woord ’tweet’ in het woordenboek terechtkwam. The Iconfactory maakte de eerste desktop-app en de eerste mobiele app voor Twitter. Ze waren een van de eerste apps in de App Store en wonnen een Apple Design Award. Al die historie en enthousiasme voor het platform heeft Twitter nu plotseling de nek omgedraaid.



Profiel van Tapbots

Daar komt nog bij, dat de meest toegewijde twitteraars bijna altijd gebruik maakten van third party-apps zoals Twitterrific en Tweetbot, omdat die simpelweg veel meer opties bieden. Mensen die third party-apps gebruikten waren vaak power users , die de meest waardevolle bijdragen op Twitter leverden. Die content werd vervolgens gelezen door mensen die onder het genot van reclames, die tweets doorlazen in de officiële Twitter-app, maar zelf niet zoveel bijdroegen. Juist de gebruikers van third party-apps waren belangrijk voor het succes van het platform; een deel van hen is opgestapt naar Mastodon of het nieuwste fenomeen, Bluesky, waardoor Twitter zelf minder interessant is geworden.

De uitspraken van Shevat zijn te lezen in een profiel bij Texas Monthly, waarin de oprichters van Tapbots in het zonnetje worden gezet als lokale ondernemers. Paul Haddad en Mark Jardine zagen hun bedrijf en hun persoonlijke leven plotsklaps veranderen, toen Twitter aankondigde dat third party-apps niet langer waren toegestaan. De mannen van Tapbots brachten snel een app voor Mastodon uit onder de naam Ivory. Deze week volgde Ivory voor de Mac. Voor kleine, onafhankelijke ontwikkelaars zoals Haddad en Jardine was het een directe bedreiging van hun voortbestaan. Maar nu Haddad erop terugkijkt, is hij toch wel over de grootste klap heen: “Uiteindelijk voelde het als een soort opluchting. We kunnen uit de draaimolen stappen en hoeven ons niet meer druk te maken welke gekkigheid Musk vandaag weer heeft bedacht.”

Jardine geeft toe dat de release van Ivory een haastklus was, waarbij veel functies nog ontbraken. De steun van de vele Tapbots-fans was daarin een positieve factor. Maar uiteindelijk gaat het daar niet om: zonder Ivory zou Tapbots geen inkomsten meer hebben. Ze moeten dus wel. Craig Hockenberry van The Iconfactory komt in het artikel ook aan het woord. Hij is nog steeds boos over de plotselinge beslissing van Elon Musk. Wat hem vooral dwars zit is het gebrek aan respect dat Twitter heeft getoond voor het ecosysteem van third party-apps, waardoor Twitter zo groot is geworden. Twitter had als eigenaar van het recht om de API’s voor third party-apps af te sluiten. Maar de manier waarop het is gedaan, zonder waarschuwing vooraf en zonder communicatie achteraf, is op z’n zachtst gezegd respectloos.

Misschien besluit Twitter ooit om het platform weer open te zetten voor third party-apps, maar de kans dat hooggewaardeerde ontwikkelaars als Tapbots en The Iconfactory zich weer met het platform gaan bemoeien, is niet zo groot. Er zijn genoeg andere ontwikkelingen waar ze op kunnen inspelen, met nieuwe apps die meer zekerheid voor de toekomst geven.