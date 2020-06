Deze drie UV-ontsmetters zijn speciaal voor telefoons ontworpen en reinigen je iPhone met UV-licht. Zo is je iPhone binnen 5 minuten gedesinfecteerd. Eentje doet het zelfs in een halve minuut.

UV-licht wordt onder meer in ziekenhuizen gebruikt om objecten en ruimtes te ontsmetten. Wanneer het goed wordt toegepast kan het ook een effectieve manier zijn om je iPhone te ontsmetten. Bekende merken Mophie en InvisibleShield hebben nu allebei een dergelijke UV-sanitizer voor de iPhone aangekondigd. Ook op Kickstarter staat een mooi accessoire die met UV-licht je iPhone zelfs al binnen een halve minuut reinigt.



Met UV-licht je iPhone reingigen

Door het coronavirus worden we allemaal wat vaker met onze neuzen op de feiten gedrukt: hygiëne is belangrijk. Goede hygiëne helpt besmetting te voorkomen en daar doen we allemaal ons best voor. We dragen mondkapjes in het openbaar vervoer en onze premier hamert erop om “je handen stuk te wassen”. Maar we doen eigenlijk niets met onze telefoon, terwijl dit bij uitstek een voorwerp is dat we de hele dag door gebruiken en vasthouden. Daarom kan een UV-ontsmetter een uitkomst zijn voor wie echt zeker wil weten dat de iPhone helemaal schoon is.

Fabrikanten hebben ook tijdens de coronacrisis niet stilgezeten en brengen nu UV-ontsmetters uit, Mophie, InvisibleShield en MagBak. Laatstgenoemde heeft in het verleden al meerdere succesvolle Kickstartercampagnes gehad voor mobiele accessoires. De eerste twee merken zijn beide onderdeel van Zagg, maar het zijn toch twee verschillende producten.

Mophie en InvisibleShield UV Sanitizer

Met de UV-ontsmetters van Mophie en InvisibleShield leg je je iPhone in een bakje. Hierna worden met UV-licht binnen 5 minuten 99,9% van de bacteriën gedood, volgens de makers. Dit gaat in stilte dankzij de 4 UV-C-lichten. Dit licht is veilig voor telefoons en maakt aan alle kanten het toestel schoon. De LED-indicatoren geven aan hoe ver het reinigingsproces is.

Koop je de variant van Mophie, dan krijg je een extra functie: een draadloze Qi-oplader. Deze zit niet in het bakje, maar op het deksel. Je kunt dit bakje dus bijvoorbeeld naast je bed bewaren als gewone oplader. Handig daaraan is dat je niet perse een extra plek moet hebben voor de reiniger als het gewoon je oplader kan vervangen. Er zit helaas geen Apple Watch oplader bij.

We hebben de reiniger van Mophie nog niet kunnen vinden met een Europese stekker, maar die van InvisibleShield wel. Je kunt de InvisibleShield UV Sanitizer kopen voor ca. €50. Let op eventuele extra kosten zoals verzendkosten.

MagBak Halo

MagBak had in 2014 al een succesvolle campagne op Kickstarter en is nog steeds actief. Met de MagBak Halo reinig je je iPhone in slechts 30 secondes. Daarbij is het gehele accessoire handsfree. De MagBak Halo neemt je iPhone in als een soort disc in een gameconsole, maar dan vanaf de bovenkant. Is het apparaat gereinigd, dan schuift ‘ie vanzelf weer omhoog.

MagBak is ontworpen om met veel verschillende telefoons te werken en is natuurlijk ook geschikt voor alle iPhones. Het maakt niet uit of je een hoesje gebruikt. Sterker nog, het bedrijf raadt zelfs aan om de telefoon met hoesje en al te reinigen. Dat is immers wat je de hele dag in je handen hebt. Net als de eerdergenoemde reinigers maakt de MagBak Halo 99,9% van de bacteriën dood. Het apparaat is zo ontworpen dat alle kanten van je toestel worden gereinigd.

Binnen een dag was het streefbedrag al binnen, maar je kunt nog steeds voor MagBak Halo meedoen op Kickstarter. Wees er snel bij, want de ‘Super Early Bird’-editie is op het moment van schrijven bijna uitverkocht. Heb je deze editie, dan betaal je $139. Let wel op de verzendkosten en hou er rekening mee dat Kickstarter-projecten ook kunnen mislukken.

Heb je geen geld over voor een speciale UV-ontsmetter, ga dan voor simpele alcoholdoekjes om je iPhone te reinigen. Lees in ons afzonderlijke artikel hoe je dit het beste aanpakt. Het is makkelijker dan je misschien denkt.