Guardian VPN betwist App Store-regel

In de periode rond WWDC 2020 kondigde Apple aan dat ontwikkelaars meer mogelijkheden kregen om App Store Review-richtlijnen te betwisten. Bugfix-updates zouden niet langer worden ‘gegijzeld’ als er een conflict was tussen Apple en de ontwikkelaar. Dat ook Apple nog even moet wennen aan de beloofde gang van zaken, blijkt uit het conflict met WordPress: daar lijkt de ontwikkelaar wel onder druk te zijn gezet om in-app aankopen in te bouwen, door app-updates tegen te houden.

Het loopt ook wel eens anders: de makers van Guardian VPN zijn er met succes in geslaagd om de App Store regels naar hun hand te zetten, door een functie in te bouwen die eigenlijk niet is toegestaan. Apple dreigde met afwijzing, maar bleek uiteindelijk toch toe te geven. Het maakt nog maar eens extra duidelijk dat de App Store-richtlijnen zelf aan een update toe zijn.



Guardian VPN mag dagpasjes blijven aanbieden

Guardian VPN is een firewall- en VPN-app, gemaakt door de bekende beveiligingsonderzoeker Will Strafach. De afgelopen twee weken heeft Strafach op Twitter verslag gedaan van zijn ervaringen met het App Store-reviewproces. De Guardian-app bevat al langere tijd een dagpas-functie, zodat mensen een tijdelijke VPN kunnen afsluiten als ze een dagje buitenshuis zijn en veel gebruik moeten maken van onveilige Wi-Fi-netwerken. De functie biedt gedurende 24 uur een snelle VPN-verbinding en blokkeert trackers.

De Day Pass zat al langere tijd in de Guardian-app, maar Apple ging sinds begin deze maand moeilijk doen. Ze dreigden om toekomstige Guardian-updates af te wijzen, als de functie niet werd verwijderd. In punt 3.1.2 van de App Store-regels staat namelijk dat als een app hernieuwbare abonnementen biedt, dat de periode tenminste 7 dagen moet bedragen. Dit is gedaan om “langdurige waarde aan de consument te kunnen bieden”. Maar bij een dagpasje is daarvan natuurlijk geen sprake.

Dit is de tekst uit de App Store-richtlijnen:

If you offer an auto-renewing subscription, you must provide ongoing value to the customer, and the subscription period must last at least seven days and be available across all of the user’s devices.

De dagpasjesfunctie van Guardian voldoet daar niet aan. Het is een eenmalige aankoop en het duurt maar 24 uur. Toch beriep Apple zich op deze regel. Daar komt bij, dat andere apps soortgelijke eendaagse functies bieden, zonder dat Apple daar moeilijk over doet. Normaal gesproken staat Apple niet open voor het argument dat voor andere ontwikkelaars wél een uitzondering wordt gemaakt, maar Strafach besloot zich er echter niet bij neer te leggen en schreef op 14 augustus op Twitter dat hij richtlijn 3.1.2 zou aanvechten.

Apple has informed us today that @guardianiosapp updates will be rejected unless we remove the Day Pass capability. they say this has always been the rule. it’s a good thing that all developers are treated equally in the App Store, right? pic.twitter.com/5pCCdaLnqy — Will Strafach (@chronic) August 14, 2020

Nu blijkt dat hij daarin succesvol is geweest. “Ik ben echt onder de indruk dat het nu mogelijk is om App Store-richtlijnen te betwisten en te veranderen”, schrijft Strafach. Bovendien ging het behoorlijk snel: op 29 augustus was het al geregeld.

guideline challenge successful! ✅ to @guardianiosapp users: Day Pass capabilities will indeed live on in our upcoming v2 update. I am unsure when the text of the App Store Guidelines will be publicly updated on this matter, but keep an eye out. — Will Strafach (@chronic) August 29, 2020

Gaat Apple de regels aanpassen?

“Ik weet niet of de tekst van de App Store-richtlijnen zullen worden aangepast op dit punt, maar ik hou het in de gaten”, meldt Strafach. De datum van 14 augustus valt overigens samen met de dag dat Apple Fortnite van Epic Games uit de App Store haalde, waarna een hevige juridische strijd tussen beide bedrijven losbarstte.

Dit is wat Apple officieel aankondigde over het kunnen betwisten van App Store-regels:

First, developers will not only be able to appeal decisions about whether an app violates a given guideline of the App Store Review Guidelines, but will also have a mechanism to challenge the guideline itself. Second, for apps that are already on the App Store, bug fixes will no longer be delayed over guideline violations except for those related to legal issues. Developers will instead be able to address the issue in their next submission.