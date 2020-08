Apple blokkeerde WordPress-updates om in-app aankopen af te dwingen

‘WordPress-app moet in-app aankopen invoeren’

WordPress is de software waarop veel websites (zoals iCulture) draaien. Je kunt de app gebruiken om je website te beheren. De afgelopen weken kreeg de iOS-app van WordPress weinig updates en CEO Mat Mullenweg heeft nu uitgelegd waarom: Apple blokkeerde updates van de app, omdat ze vonden dat de WordPress voor iOS voorzien moest worden van in-app aankopen. WordPress is een open souce project en er zitten al vanaf het prille begin in 2008 geen aankopen in de app.



Wel kun je via het bedrijf een .com domeinnaam aanschaffen. Je bent daartoe echter niet verplicht: je kunt ook je eigen hosting regelen via een externe partij of op een eigen server. Mullenweg vraagt de community nu om advies: moet hij in-app aankopen van anderen toestaan? Of moet hij zijn hostingactiviteiten onder een andere naam gaan aanbieden? Ondertussen lijkt de knoop te zijn doorgehakt: de app app zal binnen 30 dagen in-app aankopen krijgen. Vlak daarna verscheen er een update van de WordPress-app in de App Store.

In de discusssie die op Mullenwegs tweet volgde, merkt ontwikkelaar Ben Thompson op dat Apple had beloofd app-updates niet langer te ‘gijzelen’ als er een conflict met de ontwikkelaar was. Toch lijkt dat nu te zijn gebeurd bij de WordPress-app: er verschenen wekenlang geen bugfixes omdat Apple ze tegenhield.

Heads up on why @WordPressiOS updates have been absent… we were locked by App Store. To be able to ship updates and bug fixes again we had to commit to support in-app purchases for .com plans. I know why this is problematic, open to suggestions. Allow others IAP? New name? — Matt Mullenweg (@photomatt) August 21, 2020

De WordPress-app staat al sinds 2008 in de App Store en de betaalde .com domeinen bestaan al veel langer. Nooit heeft Apple er een probleem van gemaakt dat je via de website van WordPress kon overstappen van een gratis naar een betaald account. Bij gratis accounts krijgt je website de URL voorbeeld.wordpress.com, terwijl je bij betaalde accounts kunt kiezen voor voorbeeld.com, voorbeeld.nl, enzovoort.

I am admittedly puzzled as to why Apple is denying me updates to the open source app for my open source web site because one user of that app happens to sell domains. Also, I thought Apple wasn’t going to hold bug updates hostage anymore? https://t.co/e1lCw2VSUP — Ben Thompson (@benthompson) August 21, 2020

De update van de WordPress-app voor iOS is inmiddels goedgekeurd. Mullenweg noemde de situatie “problematisch”, maar gaf ook aan dat hij jaren geleden akkoord is gegaan met de App Store-voorwaarden en zich erbij neerlegt dat hij aan Apple’s regels moet voldoen. De huidige WordPress-app voor iOS biedt je de mogelijkheid om eigen domeinen in te stellen, websites te maken en blogpostings te schrijven. Een optie om iets te kopen zat er nooit in en het was ook niet mogelijk om vanuit de app te upgraden naar betaalde functies. Dat zal Automattic, de organisatie achter WordPress, nu op verzoek van Apple moeten inbouwen. Technisch gezien staat de hostingdienst WordPress.com los van de open source-community van WordPress.org. Het is onduidelijk waarom Apple in de afgelopen 12 jaar niet eerder om in-app aankopen heeft gevraagd.

New name: The app has always done a ton of work to support WordPresses hosted anywhere, using the XML-RPC API included in core WP since WP 2.6 was released in 2008. That's why we called it "WordPress" and not "https://t.co/lj1vCfp4UL" or "Jetpack." — Matt Mullenweg (@photomatt) August 21, 2020

Mogelijk gaat WordPress ook anderen de mogelijkheid bieden om via de WordPress-app hun hostingpakketten aan te bieden, waarbij een deel van de inkomsten aan Apple wordt afgedragen. Mullenweg geeft in andere tweets aan dat hij nog niet weet hoe hij dit moet implementeren, maar wellicht kunnen de engineers van Apple hem hierbij helpen.

Allow others IAP: All of the code is open source, if other hosts or plugins wanted to support in-app purchases for their plans we could accept patches and have Automattic pass through the revenue. https://t.co/yJYUG6wQLL — Matt Mullenweg (@photomatt) August 21, 2020

Dat het onder druk zetten van WordPress nu naar buiten komt is een ongunstig moment voor Apple. Het bedrijf is verwikkeld in een harde strijd met Epic Games over in-app aankopen en er lopen wereldwijd meerdere onderzoeken naar machtsmisbruik en concurrentievervalsend gedrag. De WordPress-zaak kan nu meegenomen worden in die onderzoeken.